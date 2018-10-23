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Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Итоги необычного проекта подводят в БГУ. Он приоткрывает малоизвестные факты в храмовой культуре Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о переводах надписей в костелах с латинского языка. На протяжении трех месяцев студенты-филологи изучали фразы на латыни, собранные в католических костелах по всей стране. Что им удалось выяснить? Ответ в сюжете Дмитрия Бояровича.
Валерия Скоробогатая:
К архикафедральному костелу у Арины и Валерии интерес научный. И неудивительно: в храме – десятки надписей на латинском. Язык, которому больше 2500 лет, до сих пор таит в себе много загадок.
Валерия Скоробогатая:
Девушки выяснили: отрывок из Ветхого Завета – знаменитый девиз ордена тамплиеров – написан здесь с ошибкой. Отсутствующую букву «N» просто дописали сверху.
Ошибку заметили и в этой надписи. Впрочем, интересней ее предыстория: фразу «Jesu confido in te» («Иисус, уповаю на тебя») на иконе «Образ Иисуса милосердного» велел написать сам Сын Божий, явившись в 1931 году к сестре Фаустине.
Арина Лавринович:
На исследование храмов у студентов ушло три месяца. На перевод – немногим больше времени. Среди надписей – эпитафии, аббревиатуры, цитаты. Всего же ребята перевели с латинского языка более полусотни фраз.
Ольга Прокопчук, кандидат филологических наук, доцент:
Коллекцию надписей (с описанием каждой) можно увидеть на студенческой выставке. Итогом работы стала и научная статья. В рамках проекта исследовались крупные храмы Беларуси, прежде всего в Минске и областных городах. В планах – изучить костелы деревень.
Дмитрий Боярович, СТВ:
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Новости Беларуси. Итоги необычного проекта подводят в БГУ. Он приоткрывает малоизвестные факты в храмовой культуре Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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