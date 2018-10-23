В Кузнице у белоруса арестовали VW Passat - у машины перебит VIN-код

Например, в субботу, 20 октября, сотрудники таможни в Кузнице задержали VW Passat 1993 года. Таможенники обратили внимание, что VIN-код автомобиля был изменен. Белорус, который перегонял машину, вынужден был добираться домой на другом ТС.
В этот же день был задержан и мотоцикл Suzuki Bandit 1999 года. Его сотрудники таможни определили как угнанный в Великобритании. Белорус, который его перевозил, тоже отправился домой уже без ТС. 1000 долларов - так оценили стоимость мотоцикла сотрудники таможни.
Надо сказать, что в субботу был оставлен в Польше и автомобиль BMW 2016 года, который перевозил гражданин Литвы. Понятно, что стоимость автомобиля была гораздо выше тех, что перевозили наши соотечественники. Но ситуация с перебитым VIN-кодом повторилась и в данном случае.