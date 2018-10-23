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Начальник полиции Нью-Йорка заявил, что в посылке в офисе Си-Эн-Эн нашли бомбу и конверт с белым порошком

24.10.2018 20:38 — Разное | Интерфакс  
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Начальник полиции Нью-Йорка Джим О'Нейл заявил в среду на пресс-конференции, что в ходе обыска центрального офиса телеканала Си-Эн-Эн в поступившей ранее посылке было найдено взрывное устройство, а также конверт с белым порошком.

"Мы такое видели раньше. Мы видели и хуже. Нас не запугать, и мы привлечем к ответственности этих правонарушителей (отправивших посылку - ИФ)", - сказал он.

Ранее в среду, после поступления посылки, была проведена эвакуация сотрудников Тайм-Уорнер-Центра, в котором находится штаб-квартира Си-Эн-Эн. В настоящий момент здание центра оцеплено полицией.

Посылки с взрывными устройствами были также направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру.

 
 
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Начальник полиции Нью-Йорка Джим О'Нейл заявил в среду на пресс-конференции, что в ходе обыска центрального офиса телеканала Си-Эн-Эн в поступившей ранее посылке...
 
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