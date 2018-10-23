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Диапазон цены IPO "Евроторг" составляет $6,95-7,95 за акцию

24.10.2018 20:27 — Разное | Интерфакс  
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 Ценовой диапазон размещения  крупнейшего белорусского  ритейлера  "Евроторг" установлен в диапазоне $6,95-7,95 за одну глобальную депозиарную расписку (GDR), говорится в сообщении Лондонской фондовой биржи.

"Диапазон цен для размещения был установлен на уровне от $6,95 до $7,95 за одну глобальную депозитарную расписку, что подразумевает стоимость капитала от $689 млн до $789 млн", - сказано в сообщении.

В рамках IPO будут выпущены глобальные депозитарные расписки (GDR) на обыкновенные акции компании. При этом ожидается, что общая базовая стоимость размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн от первичного размещения.

Предполагается, что основные акционеры будут использовать часть средств для финансирования покупки StatusBank у Eurotorg Holding Plc на общую сумму Br45,2 млн. Сделка должна быть совершена после IPO и одобрения регулирующих органов.

Также компания рассчитывает использовать доходы от IPO и от предлагаемой продажи StatusBank для дальнейшего сокращения доли заемных средств и снижениязадолженности в иностранной валюте.

Окончательная цена акций будет объявлена 7 ноября текущего года.

Как сообщалось, 11 октября "Евроторг" подтвердил проведение IPO на Лондонской фондовой бирже объемом свыше $300 млн. Менеджмент планирует начать встречи с инвесторами 24 октября или около этой даты.

В октябре 2017 года "Евроторг" разместил дебютные еврооблигации (Loan Participation Note, LPN) под 8,75% на $350 млн сроком на 5 лет.

"Евроторг" по итогам 2017 года занимал 19% розничного рынка Беларуси. На 30 июня 2018 года у "Евроторга" было 627 магазинов. Выручка компании за первое полугодие 2018 года выросла в долларовом выражении на 9,6% - до $1,1 млрд, скорректированная EBITDA - на 7,3%, до $98,4 млн.

Глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse и J.P.Morgan, совместные букраннеры - Bank of America Merrill Lynch, "Ренессанс Капитал", Sova Capital, UBS и Wood & Company.

 

 
 
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 Ценовой диапазон размещения  крупнейшего белорусского  ритейлера  "Евроторг" установлен в диапазоне $6,95-7,95 за акцию, говорится в сообщении Лондонской фондовой...
 
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