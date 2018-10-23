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Хиллари Клинтон заявила, что инцидент с бомбами в посылках произошел во времена "глубоких разногласий" в американском обществе

24.10.2018 20:13 — Разное | Интерфакс  
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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, на адрес которой ранее была отправлена посылка с взрывным устройством, заявила в среду, что США переживают время раскола.

"Тревожное время, не так ли? Это время глубоких разногласий, и мы вынуждены сделать все возможное, чтобы примирить нашу страну", - сказала она во время предвыборного мероприятия во Флориде.

"Нам также нужно избирать кандидатов, которые постараются сделать то же самое", - добавила она.

Также она поблагодарила Секретную службу за успешный перехват посылки с бомбой.

Посылки со взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов. В 2020 году в США пройдут президентские выборы.

 
 
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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, на адрес которой ранее была отправлена посылка с взрывным устройством, заявила в среду, что США переживают время раскола....
 
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