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Решение США по выходу из ДРСМД было принято не три дня назад, а раньше - Путин

24.10.2018 19:55 — Разное | Интерфакс  
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Решение Соединенных Штатов о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было принято значительно раньше, на днях это просто объявили, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Проблема возникла не вчера и не три дня назад, когда президент Соединенных Штатов объявил об этом, она возникла раньше", - сказал В.Путин, комментируя в ходе пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров решение США выйти из ДРСМД.

Он рассказал, что конгресс США уже включил расходы на проведение НИОКР по ракетам средней и меньшей дальности. "Это значит, что решение было уже принято. Если проводятся НИОКРы, они ведь проводятся не для того, чтобы положить потом результаты этих изысканий на полку, чтобы они там пылились. Значит, будет сделан следующий шаг", - сказал президент.

В.Путин добавил, что есть определенные вопросы, связанные с развитием ракетных технологий в мире и ограничениями, которые взяли на себя только Соединенные Штаты и РФ.

 
 
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Решение Соединенных Штатов о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было принято значительно раньше, на днях это просто объявили,...
 
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