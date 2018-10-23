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Баскетболисты "Цмокі-Мiнск" проиграли болгарскому "Балкану" в Кубке ФИБА-Европа

24.10.2018 21:25 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокі-Мінск» проиграли в Ботевграде болгарскому «Балкану» в выездном матче 2-го тура группового раунда Кубка ФИБА-Европа.


Фото: БК «Цмокi-Мiнск»

«Балкан» — «Цмокі-Мінск» — 95:81 (19:18, 22:16, 23:26, 31:21).

«Цмокі-Мiнск»: Говенс (17 + 3 подбора + 6 пасов), Кудрявцев (15 + 4 паса), Муди (13), Полещук (2), Шелтон (12 + 5 подборов), Лютыч (5 + 4 подбора), Мещеряков (2), Сарикопулос (8 + 7 подборов), Семенюк (2), Ситник, Тростинецкий (5).

Самым результативным в составе «драконов» стал американский легионер Дэррин Говенс, набравший 17 очков.

Напомним, что 17 октября в Минске «Цмокi» стартовали в турнире с домашней победы над бельгийским клубом «Белфиус Монс-Эно».

Положение команд в группе «В»:

«Балкан» (Болгария) — 4 очка (2 игры)

АЕК (Кипр) — 3 (2)

«Цмокі-Мінск» (Беларусь) — 3 (2)

«Белфиус Монс-Эно» — 2 (2).

31 октября в матче Кубка ФИБА-Европа в Минске «драконы» примут кипрский АЕК. 6 ноября в Бельгии «Цмокі» нанесут ответный визит «Белфиусу Монс-Эно», 14 ноября в Минске примут «Балкан», а 21 ноября завершат этот этап выездным матчем на Кипре против АЕКа. В следующую стадию выйдут два лучших клуба группы «В».

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" проиграли в Ботевграде болгарскому "Балкану" в выездном матче 2-го тура группового раунда Кубка ФИБА-Европа.
 
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