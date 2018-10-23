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Георгий Кондратьев ушел с поста главного тренера "Белшины"
Футбольный клуб "Белшина" (Бобруйск) сообщил об уходе с поста главного тренера Георгия Кондратьева. Они "прекратили трудовые отношения по соглашению сторон".
О причинах такого решения за несколько туров до окончания чемпионата в первой лиге не сообщается. "Белшина" с 55 очками идет на третьем месте, лидируют мозырская "Славия" и "Энергетик-БГУ", у которых по 61 очку. Видимо, руководство клуба посчитало, что задача на сезон (возвращение в высшую лигу) не выполнена, и досрочно попрощалоась с Кондратьевым,
Георгию Кондратьеву 58 лет. Он — известный белорусский футболист 1980-х годов, был в золотом составе минского "Динамо" 1982 года. Успешно играл за сборную СССР. В 2011-2014 годах тренировал национальную сборную Беларуси. Под его руководством молодежная сборная пробилась на Олимпиаду 2012 года. Тренировал минское "Динамо", витебский "Локомотив", "Сморгонь", "Минск". С "Белшиной" работал с начала 2018 года.
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Футбольный клуб "Белшина" (Бобруйск) сообщил об уходе с поста главного тренера Георгия Кондратьева. Они "прекратили трудовые отношения по соглашению сторон".
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