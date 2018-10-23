сообщает euroradio.fm О причинах такого решения за несколько туров до окончания чемпионата в первой лиге не сообщается. "Белшина" с 55 очками идет на третьем месте, лидируют мозырская "Славия" и "Энергетик-БГУ", у которых по 61 очку. Видимо, руководство клуба посчитало, что задача на сезон (возвращение в высшую лигу) не выполнена, и досрочно попрощалоась с Кондратьевым,euroradio.fm









Георгию Кондратьеву 58 лет. Он — известный белорусский футболист 1980-х годов, был в золотом составе минского "Динамо" 1982 года. Успешно играл за сборную СССР. В 2011-2014 годах тренировал национальную сборную Беларуси. Под его руководством молодежная сборная пробилась на Олимпиаду 2012 года. Тренировал минское "Динамо", витебский "Локомотив", "Сморгонь", "Минск". С "Белшиной" работал с начала 2018 года.



