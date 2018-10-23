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Ходить по-богатому: в Гомеле построили подземный туалет за миллион долларов

24.10.2018 21:28 — Разное | Партизан  
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25 и 26 октября в городе над Сожем состоится Форум регионов Беларуси и Украины, который посетят руководители стран Александр Лукашенко и Петр Порошенко.



К этому мероприятию город в авральном режиме пытались привести в порядок: укладывали новый асфальт и плитку на тротуарах, мыли фонари, красили крыши, но «вишенкой на торте» стало возведение самого дорогого туалета в стране, сообщает belsat.eu

Итоговый счет туалета, который возник на набережной Сожа, составил ровно миллион долларов. Сроки работы над проектом несколько раз переносили: согласно тендерной документации строительство должно было начаться в феврале 2018 года и закончится в июне. По неизвестным причинам строить туалет начали только в июне и должны были закончить в декабре. Но, как мы видим, построили значительно раньше.


В том же тендере источником финансирования указан местный бюджет. Но реальная стоимость разошлась с проектной почти на 25 процентов: строительство туалета должно было обойтись в $ 750 тысяч.

Внутри подземного туалета разместится 15 кабинок, также он будет доступен для маломобильных граждан – уже установлены подъемники для колясок. Но сходить в этот туалет можно будет только платно. Сколько точно будет стоить посещение, пока неизвестно. Откроют чудо-туалет, который местные уже успели назвать «мавзолеем», завтра – 25 октября.


 
 
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25 и 26 октября в городе над Сожем состоится Форум регионов Беларуси и Украины, который посетят руководители стран Александр Лукашенко и Петр Порошенко.
 
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