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Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол
Новости Беларуси. Насколько активной может быть жизнь после операции? – задумались врачи-трансплантологи из Бреста и решили сыграть необычный футбольный матч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские медики объединились с коллегами из других стран, а в соперники пригласили своих же пациентов. За баталиями наблюдал корреспондент Петр Бутрим.
Вратарские перчатки долгое время лежали без дела. Первую донорскую почку Валерия Черткова повредил вирус, ее удалили. Вторую операцию по пересадке сделали два года назад. Пока здоровье реципиента не подводит, поэтому с футбольным мячом он не расстается.
Валерий Чертков, житель Бреста:
Фраза «биться не на жизнь, а на смерть» знакома и Александру Пешко. Не по футболу, а из повседневной жизни. Мужчина также живет с донорской почкой.
Александр Пешко, житель Бреста:
У них нет футбольной техники и скорости, зато они умеют побеждать. Для кого-то это первый выход на футбольную площадку после операции. Под присмотром врачей барьер боязни физических нагрузок исчезает на глазах. Шансов, что орган приживется, становится больше.
Ростислав Лавринюк, заведующий отделением координации забора органов и тканей для трансплантации Брестской областной больницы:
Поменяли белые халаты на спортивную экипировку полтора десятка врачей, в основном хирурги и реаниматологи. Но спортивный результат для них на втором плане. Главное – донести до людей: трансплантация спасает тысячи жизней, а в будущем сможет и еще больше.
Милош Адмаец, профессор-трансплантолог (Чехия):
Беларусь сегодня в топ-20 мировых лидеров в сфере трансплантации органов. Причем сложные операции делают не только в столице, но и в областных центрах. Например, в Бресте пересадку почки уже поставили на поток.
Петр Бутрим, СТВ:
И таких примеров много. Например, мужчина с чужой печенью стал призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Победителем, безусловно, может считать себя и каждый из участников этого исторического матча.
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Новости Беларуси. Насколько активной может быть жизнь после операции? – задумались врачи-трансплантологи из Бреста и решили сыграть необычный футбольный матч,...
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