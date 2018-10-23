﻿ Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

24.10.2018 21:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Насколько активной может быть жизнь после операции? – задумались врачи-трансплантологи из Бреста и решили сыграть необычный футбольный матч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики объединились с коллегами из других стран, а в соперники пригласили своих же пациентов. За баталиями наблюдал корреспондент Петр Бутрим.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

Вратарские перчатки долгое время лежали без дела. Первую донорскую почку Валерия Черткова повредил вирус, ее удалили. Вторую операцию по пересадке сделали два года назад. Пока здоровье реципиента не подводит, поэтому с футбольным мячом он не расстается.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

Валерий Чертков, житель Бреста: 
Я хотел показать врачам, что то, что они сделали, это не зря. Что я такой же здоровый человек, как они. И благодаря им я могу сразиться, пусть и в товарищеском, но футбольном матче вместе с ними.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

Фраза «биться не на жизнь, а на смерть» знакома и Александру Пешко. Не по футболу, а из повседневной жизни. Мужчина также живет с донорской почкой.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

Александр Пешко, житель Бреста:
Я перешел на такой же уровень жизни, как и был, например, до болезни. По крайней мере, сейчас я себя ощущаю именно таким – здоровым, крепким, сильным.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

У них нет футбольной техники и скорости, зато они умеют побеждать. Для кого-то это первый выход на футбольную площадку после операции. Под присмотром врачей барьер боязни физических нагрузок исчезает на глазах. Шансов, что орган приживется, становится больше.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

Ростислав Лавринюк, заведующий отделением координации забора органов и тканей для трансплантации Брестской областной больницы:
Это реабилитация, люди чувствуют себя намного лучше. Во-первых, органы, которые им пересажены, функционируют намного лучше. И период действия, скажем, работы того органа пересаженного увеличивается, если человек занимается физической активностью.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

Поменяли белые халаты на спортивную экипировку полтора десятка врачей, в основном хирурги и реаниматологи. Но спортивный результат для них на втором плане. Главное – донести до людей: трансплантация спасает тысячи жизней, а в будущем сможет и еще больше.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

Милош Адмаец, профессор-трансплантолог (Чехия):
У нас в Чехии тоже проводятся такие матчи между реципиентами и врачами. Помимо этого еще и концерты. Это очень хорошо. Это способствует более тесному контакту между врачами и пациентами.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

Беларусь сегодня в топ-20 мировых лидеров в сфере трансплантации органов. Причем сложные операции делают не только в столице, но и в областных центрах. Например, в Бресте пересадку почки уже поставили на поток.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

Петр Бутрим, СТВ: 
В зеленых футболках – врачи, в красных – пациенты. До этого момента они виделись только в операционной или на обследованиях. А прямо сейчас доказывают: шанс полноценно жить после пересадки органов есть у каждого.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

И таких примеров много. Например, мужчина с чужой печенью стал призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Победителем, безусловно, может считать себя и каждый из участников этого исторического матча.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 112
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Насколько активной может быть жизнь после операции? – задумались врачи-трансплантологи из Бреста и решили сыграть необычный футбольный матч,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ходить по-богатому: в Гомеле построили подземный туалет за миллион долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика