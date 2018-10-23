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Определены самые азартные города Беларуси

24.10.2018 21:49 — Разное | Интерфакс  
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Аналитики Parimatch выяснили, в каких городах проживает больше всего играющих белорусов. Предсказуемо рейтинг возглавил Минск, утверждают букмекеры.

Население столицы в разы превосходит любой город страны, но даже в процентном соотношении азартных людей здесь на порядок больше, чем в целом по Беларуси.

С существенным отставанием от Минска, но с большим отрывом от других городов, второе место занял Гомель. Здесь количество активных игроков составляет лишь 20% от аналогичных в столице, но и по размеру ставок Гомель отстаёт сразу в семь раз. 

Третье место за Брестом. А вот показатели Гродно и Витебска, занявших четвертое и пятое места, почти идентичны по всем пунктам: количеству активных игроков, объему и сумме ставок.

Самым неазартным из регионов оказался Могилев, расположившийся на шестой строчке.

Крупные областные центры: Мозырь, Пинск, Барановичи и Борисов – аутсайдеры рейтинга, существенно отстают по количеству любителей беттинга. При этом азартные болельщики, утверждают букмекеры, в этих городах также достаточно активны, поэтому в количестве ставок отставание не столь существенное.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Аналитики Parimatch выяснили, в каких городах проживает больше всего играющих белорусов. Предсказуемо рейтинг возглавил Минск, утверждают букмекеры. Население...
 
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