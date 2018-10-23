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Наследный принц Саудовской Аравии назвал Ближний Восток "новой Европой", призвав регион к переменам

24.10.2018 21:44 — Разное | Интерфакс  
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Страны Ближнего Востока, стремясь к экономическому росту и реформам, могут стать "новой Европой", заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, выступая на форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

"Королевство Саудовская Аравия в ближайшие пять лет будет абсолютно другим, Бахрейн будет другим, Кувейт будет другим, даже Катар, несмотря на наши разногласия с ними, у них сильная экономика и они будут абсолютно другими в ближайшие пять лет. Эмираты, Оман, Ливия, Египет, Иордания, Ирак, и те возможности, которые у них есть, если мы добьемся успеха в ближайшие пять лет, многие другие страны последуют за нами, и эпоха ренессанса придет на Ближний Восток в следующие 30 лет", - заявил наследный принц.

"Я верю, что новая Европа - это Ближний Восток", - сказал он под аплодисменты зала.

Форум, известный как "Давос в пустыне", проходит в столице Саудовской Аравии 23-25 октября и должен был собрать представительный состав участников. Однако многие из них в последние недели отказались от поездки в Эр-Рияд на фоне исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ряд западных СМИ накануне обратили внимание на то, что наследный принц Саудовской Аравии, чье имя часто упоминается в связи с нашумевшей гибелью Дж.Хашкаджи на территории генконсульства Саудовской Аравии в Турции, не присутствовал на торжественном открытии форума, инициатором которого он является.

Однако в среду Мухаммед Бен Салман, вдохновитель программы реформ Саудовской Аравии "Видение 2030", выступил на сессии, посвященной роли арабского мира в глобальной экономике. В ходе выступления он пообещал, что все виновные в смерти Дж.Хашкаджи будут наказаны.

 
 
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Страны Ближнего Востока, стремясь к экономическому росту и реформам, могут стать "новой Европой", заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль...
 
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