КХЛ: минское «Динамо» в упорной борьбе проиграло «Авангарду»

Очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское «Динамо» провело в гостях. «Зубры» открыли счет во встрече: на 10-й минуте забросил Когалев. В целом первый период прошел за небольшим преимуществом минчан. Однако вторая двадцатиминутка в исполнении подопечных Горди Дуайера получилась провальной. В ворота гостей влетели три безответные шайбы: забрасывали Широков (25-я), Покка (32-я) и Стась (34-я).

В третьем периоде стараниями Костицына и оформившего дубль Когалева (соответственно 45-я и 58-я минуты) удалось перевести игру в овертайм, но там хозяева были сильнее. Решающая шайба на счету Михеева (65-я).