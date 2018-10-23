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КХЛ: минское «Динамо» в упорной борьбе проиграло «Авангарду»

24.10.2018 22:24 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: минское «Динамо» в упорной борьбе проиграло «Авангарду»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское «Динамо» провело в гостях. «Зубры» открыли счет во встрече: на 10-й минуте забросил Когалев. В целом первый период прошел за небольшим преимуществом минчан. Однако вторая двадцатиминутка в исполнении подопечных Горди Дуайера получилась провальной. В ворота гостей влетели три безответные шайбы: забрасывали Широков (25-я), Покка (32-я) и Стась (34-я). 

В третьем периоде стараниями Костицына и оформившего дубль Когалева (соответственно 45-я и 58-я минуты) удалось перевести игру в овертайм, но там хозяева были сильнее. Решающая шайба на счету Михеева (65-я).

После этого поражения «Динамо» с 12 очками в активе остается на последнем, 12 месте, регулярного чемпионата Западной конференции. 

КХЛ: минское «Динамо» в упорной борьбе проиграло «Авангарду»
Минское «Динамо» проиграло 9-й матч подряд в КХЛ
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Теги: Минск
 
 
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Уступая по ходу матча две шайбы, минчане в итоге перевели игру в овертайм, однако дожать соперника так и не смогли.
 
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