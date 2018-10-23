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Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины
Новости Беларуси. В Гомеле завершаются последние приготовления к первому Форуму регионов Беларуси и Украины. В город уже прибывают гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За подготовкой следил корреспондент Александр Добриян.
Александр Добриян, СТВ:
Выставка крупногабаритной техники как масштабная иллюстрация экономического потенциала кооперации в промышленной сфере. Основная же концентрация бизнес-предложений ожидается под сводами Дворца легкой атлетики. 1200 квадратных метров стендов и павильонов – более полутора сотен предприятий из разных уголков Беларуси и Украины.
Николаевская область – это один из лидеров украинского сельхозпроизводства: именно здесь вырабатываются знаменитые виноградные вина, фруктовые соки и томатная паста. Солнечный и гостеприимный край готов предложить белорусам самое лучшее.
Светлана Калинина, заместитель начальника управления Николаевской областной государственной администрации:
В свою очередь интересы в Николаевской области есть и у Беларуси. Именно в этом южном регионе не первый год собирают белорусские тракторы для всей Украины. Расширить существующие и наладить новые экономические отношения в Гомель прибыли делегации из 17 украинских регионов.
Марина Филонова, генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Более 250 представителей деловых кругов двух стран приедут в Гомель с вполне конкретной целью: углубить взаимодействие бизнес-сообществ регионов Украины и Беларуси, развивая многовекторное сотрудничество. В основе экономика, но к общей цели должны вести соглашения в сфере науки, образования и даже развития традиций.
Андрей Конюшко, заместитель председателя Гомельского облисполкома:
60 миллионов долларов за два дня форума – запланированных контрактов. Цифра впечатляет. Однако основной эффект ожидается от деловых контактов, которые еще только случатся в дни форума. Товарооборот между нашими странами в 2019 году должен достигнуть 8 миллиардов долларов.
Эксперты называют эти планы реалистичными, ведь экономика взаимоотношений Беларуси и Украины несколько лет назад пережила ощутимый спад и сейчас только возвращается к прежним показателям. Форум регионов как начало большой перезагрузки ожидали по обе стороны границы.
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Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины
Новости Беларуси. В Гомеле завершаются последние приготовления к первому Форуму регионов Беларуси и Украины. В город уже прибывают гости, сообщили в программе...
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