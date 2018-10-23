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Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

24.10.2018 22:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Гомеле завершаются последние приготовления к первому Форуму регионов Беларуси и Украины. В город уже прибывают гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За подготовкой следил корреспондент Александр Добриян.

Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

Александр Добриян, СТВ: 
В Гомеле трудно не заметить произошедшие перемены. Уже несколько дней улицы убраны в цвета национальных флагов Беларуси и Украины. А центральная площадь превратилась в глобальную презентационную площадку достижений белорусской промышленности. Комбайны и тракторы, трамваи и автобусы, нефтедобывающая и почвообрабатывающая техника – все то, что может предложить Синеокая Украине.

Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

Выставка крупногабаритной техники как масштабная иллюстрация экономического потенциала кооперации в промышленной сфере. Основная же концентрация бизнес-предложений ожидается под сводами Дворца легкой атлетики. 1200 квадратных метров стендов и павильонов – более полутора сотен предприятий из разных уголков Беларуси и Украины.

Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

Николаевская область – это один из лидеров украинского сельхозпроизводства: именно здесь вырабатываются знаменитые виноградные вина, фруктовые соки и томатная паста. Солнечный и гостеприимный край готов предложить белорусам самое лучшее.

Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

Светлана Калинина, заместитель начальника управления Николаевской областной государственной администрации:
Мы очень рады будем вас приветствовать на наших курортах. Основные курортные зоны – Коблево, Очаков, Рыбаковка. В нашей области более 70 километров песчаных пляжей ожидают белорусских туристов.

Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

В свою очередь интересы в Николаевской области есть и у Беларуси. Именно в этом южном регионе не первый год собирают белорусские тракторы для всей Украины. Расширить существующие и наладить новые экономические отношения в Гомель прибыли делегации из 17 украинских регионов. 

Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

Марина Филонова, генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
В рамках форума проходит консультационный совет Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины, в котором будут принимать участие оба руководителя и большое количество бизнеса, те, которые заинтересованы во взаимном сотрудничестве. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве, уже рабочие группы заехали, ведутся переговоры. Конечно, будут В2В переговоры. Мы их будем проводить как в рамках консультационного совета, так и так и на самой выставке.

Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

Более 250 представителей деловых кругов двух стран приедут в Гомель с вполне конкретной целью: углубить взаимодействие бизнес-сообществ регионов Украины и Беларуси, развивая многовекторное сотрудничество. В основе экономика, но к общей цели должны вести соглашения в сфере науки, образования и даже развития традиций.

Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

Андрей Конюшко, заместитель председателя Гомельского облисполкома:
На полях форума (планируется заключить – прим. ред.) ряд как коммерческих контрактов, так и межгосударственных и межрегиональных. Если говорить о коммерческих контрактах, то довольно знаковый – подписание договора «Белоруснефти» с  ПАО «Укргаздобыча» на проведение различных, в том числе сервисных, работ силами белорусских специалистов в Украине. Ну и, конечно, ряд торгово-экономических контрактов, связанных как с поставкой наших товаров в Украину, так и из Украины к нам.

Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

60 миллионов долларов за два дня форума – запланированных контрактов. Цифра впечатляет. Однако основной эффект ожидается от деловых контактов, которые еще только случатся в дни форума. Товарооборот между нашими странами в 2019 году должен достигнуть 8 миллиардов долларов.

Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

Эксперты называют эти планы реалистичными, ведь экономика взаимоотношений Беларуси и Украины несколько лет назад пережила ощутимый спад и сейчас только возвращается к прежним показателям. Форум регионов как начало большой перезагрузки ожидали по обе стороны границы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле завершаются последние приготовления к первому Форуму регионов Беларуси и Украины. В город уже прибывают гости, сообщили в программе...
 
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