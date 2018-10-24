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Пьяный минчанин угрожал продавцу пистолетом из-за отказа нарезать лимон
Новости Беларуси. Обслужить покупателя под дулом пистолета: необычный случай произошел в одном из столичных магазинов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Посетитель попросил продавца нарезать купленный лимон, однако женщина обслуживала других покупателей и не смогла выполнить просьбу. Оскорбленный таким невниманием мужчина
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Новости Беларуси. Обслужить покупателя под дулом пистолета: необычный случай произошел в одном из столичных магазинов, сообщили в программе «Столичные...
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