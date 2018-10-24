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Пьяный минчанин угрожал продавцу пистолетом‍ из-за отказа нарезать лимон

24.10.2018 23:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Обслужить покупателя под дулом пистолета: необычный случай произошел в одном из столичных магазинов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пьяный минчанин угрожал продавцу пистолетом‍ из-за отказа нарезать лимон

Посетитель попросил продавца нарезать купленный лимон, однако женщина обслуживала других покупателей и не смогла выполнить просьбу. Оскорбленный таким невниманием мужчина направил в сторону кассира пистолет. Вскоре милиция задержала подозреваемого. 31-летний мужчина был пьян. Вспыльчивому посетителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

 
 
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Новости Беларуси. Обслужить покупателя под дулом пистолета: необычный случай произошел в одном из столичных магазинов, сообщили в программе «Столичные...
 
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