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Горди Дуайер: В минском "Динамо" есть пассажиры. Не все игроки выдают максимум

24.10.2018 23:52 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после поражения от «Авангарда» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что в его команде есть пассажиры.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы играли с очень хорошей командой. Знали, что будет непросто. Конечно, доволен, что удалось отыграться со счета 1:3, перевести матч в овертайм. Но, к сожалению, вновь проиграли в дополнительное время. Обидно, что не прервали серию неудач. Хотя, повторюсь, очень доволен, что удалось отыграться со счета 1:3. Проблема в том, что не все игроки дают максимум, который необходим для побед. К сожалению, в команде есть пассажиры, а для того, чтобы побеждать в этой лиге, нужно сто процентов от каждого игрока.

— Сколько в команде пассажиров и что с ними делать? Будете расставаться?

— Мы не самая мастеровитая команда в этой лиге, к тому же у нас нет такой глубины состава, которая есть у некоторых команд. Поэтому вопрос постоянного вклада каждого игрока в победу. Как, например, сегодня. Да, удалось отыграться с 1:3, но не смогли победить. Нам нужен вклад от каждого игрока, особенно в матчах с такими сильными командами.

— Что с Сергеем Костицыным?

— У Сергея проблемы со спиной. Он не доиграл матч в Астане. Мы дали ему отдохнуть. Надеемся, что скоро вернется.

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Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после поражения от "Авангарда" (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что в его команде есть пассажиры.
 
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