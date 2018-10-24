Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после поражения от «Авангарда» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что в его команде есть пассажиры.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы играли с очень хорошей командой. Знали, что будет непросто. Конечно, доволен, что удалось отыграться со счета 1:3, перевести матч в овертайм. Но, к сожалению, вновь проиграли в дополнительное время. Обидно, что не прервали серию неудач. Хотя, повторюсь, очень доволен, что удалось отыграться со счета 1:3. Проблема в том, что не все игроки дают максимум, который необходим для побед. К сожалению, в команде есть пассажиры, а для того, чтобы побеждать в этой лиге, нужно сто процентов от каждого игрока.

— Сколько в команде пассажиров и что с ними делать? Будете расставаться?

— Мы не самая мастеровитая команда в этой лиге, к тому же у нас нет такой глубины состава, которая есть у некоторых команд. Поэтому вопрос постоянного вклада каждого игрока в победу. Как, например, сегодня. Да, удалось отыграться с 1:3, но не смогли победить. Нам нужен вклад от каждого игрока, особенно в матчах с такими сильными командами.

— Что с Сергеем Костицыным?

— У Сергея проблемы со спиной. Он не доиграл матч в Астане. Мы дали ему отдохнуть. Надеемся, что скоро вернется.