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"Нет ничего невозможного". Тренер БАТЭ - о шансах победить "Челси", который сыграет без Азара

24.10.2018 22:09 — Разное | Tut.by  
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Накануне поединка группового раунда Лиги Европы — 2018/19 между лондонским «Челси» и БАТЭ на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне о готовности к матчу рассказали главный тренер борисовчан Алексей Бага и защитник Алексей Риос, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Алексей Бага и Алексей Риос. Фото: fcbate.by

Алексей Бага: Сейчас в мире нет ничего невозможного

— С какой ментальностью вы прибыли сюда? Можете ли победить «Челси»?

— Считаю, сейчас в мире нет ничего невозможного, это касается и футбола. Конечно, отдаем себе отчет, где сейчас находимся и против кого предстоит играть. Тем не менее это никак не влияет на наше состояние, на нашу подготовку.

— Вы наверняка смотрели матч «Челси» с «Види». Взяли ли себе на заметку что-то? Возможно, что-то хотите использовать в соперничестве с лондонским клубом?

— Мы смотрели разные поединки «Челси», не только с «Види». Надо отдать должное венграм, которые здорово сыграли. В отдельных моментах им повезло, но могли и сами забивать, чтобы увезти домой другой результат, нежели минимальное поражение. Поэтому игра «Види» — в какой-то мере пример для нас.

— То, что сезон в Беларуси начался гораздо раньше, чем в Англии, дает БАТЭ преимущество?

— Я так не считаю. Да, сезон у нас начался раньше, мы сыграли уже много матчей, в том числе и в рамках квалификационных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но если учитывать, какие темп и уровень футбола в Англии, какое мастерство футболистов «Челси», то о преимуществе говорить не приходится.

— В прошлом году БАТЭ крупно уступил в Лондоне «Арсеналу». Думаете ли вы, что сейчас более готовы к игре?

— Естественно. После матча с «Арсеналом» мы сделали выводы. Спустя год снова приехали в Лондон, чтобы сыграть с очередным топ-клубом английского и мирового футбола. Уверен, на сей раз для нас все сложится намного лучше.

— Александр Глеб буквально на несколько месяцев моложе вас. Но он еще игрок, а вы уже тренер. Задумывались ли вы о том, что могли бы тоже так долго выступать?

— Если говорим о Глебе, то это великий футболист. Он защищал цвета великих клубов, у него потрясающая спортивная биография. Сейчас Александр для меня — подопечный, и ни в коем случае не думаю о том, что мог бы играть столь же долго. Во-первых, у меня была другая позиция на поле. Во-вторых, такие футболисты, как Глеб, рождаются очень редко.

— Какой пример вам подает Сарри? Учитесь ли вы у него чему-то? Может быть, что-то хотели бы перенять?

— Человек, который тренирует «Челси», не может не быть примером для молодого тренера. А то, что он сделал с «Наполи», достойно уважения.

— Какова у БАТЭ кадровая ситуация? Все ли сильнейшие прибыли в Лондон?

— Прилетел 21 футболист. Трое не попадут в заявку, но это решим в день матча. Нас ждет сложный поединок с «Челси», затем — две важнейшие игры чемпионата Беларуси. Дома остались залечивающий травму нападающий Михаил Гордейчук и получивший повреждение во встрече с «Види» защитник Неманья Милунович.

— Завтра не сыграет Эден Азар. Принесет ли это вам какую-то пользу? Поменяете ли вы из-за этого стиль игры?

— Отсутствие Азара в заявке на матч — для нас новость. Но такая команда, как «Челси», имеет достаточное количество квалифицированных футболистов, способных безболезненно заменить своего лидера.

Алексей Риос: Сделали работу над ошибками после игр с «Арсеналом»


Алексей Риос. Фото: fcbate.by

— Какое впечатление производит на вас игра «Челси» в начале сезона?

— Новый тренер лондонцев так же, как и в предыдущем клубе («Наполи»), прививает подопечным быструю, атакующую игру. За этой командой интересно наблюдать. В «Челси» много сильных футболистов. Завтра нам будет непросто.

— Александру Глебу уже 37 лет. То, что он до сих пор выступает на таком уровне, вдохновляет лично вас?

— Саша передает молодым игрокам свой богатый опыт. С каждой тренировкой, с каждым матчем партнеры Глеба по команде многому учатся у него. Александр подсказывает остальным, является лидером на поле и за его пределами.

— Приходилось ли вам прежде противостоять кому-то из футболистов нынешнего состава «Челси»?

— В прошлом году, когда БАТЭ играл с «Арсеналом», в рядах «канониров» выступал Оливье Жиру. Это мощный нападающий, с которым непросто совладать. Мы сделали работу над ошибками, чтобы не повторять их в будущем.

 
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Накануне поединка между "Челси" и БАТЭ о готовности к матчу рассказали главный тренер борисовчан Алексей Бага и защитник Алексей Риос.
 
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