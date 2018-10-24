В Минске неизвестные на авто с номерами РФ заблокировали маршрутку и сломали ее водителю челюсть

«Я не успел ничего сказать, как он кулаком врезал мне в лицо», — рассказал AUTO.TUT.BY Анатолий, водитель минской маршрутки. Сегодня его заблокировали два авто с российскими номерами, их водители вытащили маршрутчика из салона и ударили, да так, что сломали челюсть.

После 12.00 Анатолий ехал по улице Орловской за рулем маршрутки № 1077, от Комаровского рынка в сторону Сухарево. В салоне находились несколько пассажиров.

— Отъезжал от остановки, впереди стоял трактор, мне нужно было его объехать. Я пропустил несколько машин, а потом выехал во вторую полосу, — рассказал маршрутчик. — Объехал трактор и снова вернулся в правую полосу.

Через пару секунд впереди маршрутки остановилась белая Hyundai Santa Fe с российскими номерами, а сбоку выезд заблокировал черный Mercedes из РФ.

— Из обеих машин выскочили водители. Из белой машины — мужчина славянской внешности, а из Mercedes — смуглокожий. Они вытащили меня из машины и сказали что-то вроде «что ты лезешь не в свою полосу». Потом один держал меня, а второй ударил кулаком в лицо.

После «урока» водители сели в свои машины и уехали. А Анатолий настолько растерялся, что даже не сразу вызвал милицию, а продолжил ехать по маршруту.

— По дороге мне стало плохо, но до конечной я доехал. Посмотрел на себя в зеркало, а у меня вмятина в челюсти. Я вызвал милицию и написал заявление. А еще через пару часов поехал к врачу.

В больнице у Анатолия диагностировали перелом челюсти и госпитализировали, в ближайшее время ему предстоит операция.









Мужчина просит помочь найти обидчиков. Если вы узнали нападавших или видели авто, которые зафиксировал видеорегистратор, сообщите об этом во Фрунзенское РУВД столицы по телефону: +375 29 319−03−54 или 102.