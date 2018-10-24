Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич в разговоре с корреспондентом клубной пресс-службы поделился ожиданиями от предстоящего поединка против английского «Челси» в групповой стадии Лиги Европы.



Мирко Иванич. Фото: fcbate.by

— Что для тебя и всей команды значит предстоящая игра с лондонским грандом?

— Прежде всего это большой матч. Мы были очень рады, когда по результатам жеребьевки выпал «Челси». Как раз в противостояниях с такими соперниками и набирается опыт. С другой стороны, понимаем: и в сражениях с топ-клубами разыгрываются очки. Перед нами стоит четкая задача — выход в нокаут-раунд. Поэтому, несмотря на высокий статус конкурента, нам нужно думать, что и как сделать для достижения поставленной цели. В любом случае завтрашняя встреча может принести нам много пользы.

— В нынешнем сезоне «синие» набрали очень приличный ход: возглавляют лигоевропейский квартет «L», идут в числе лидеров английской премьер-лиги. Не пугает ли вас это?

— Нет. Хотя игра «Челси» впечатляет. Они начали сезон с новым тренером, что привело к серьезным переменам в командном стиле. Если при прежнем наставнике лондонцы, как мне кажется, действовали больше без мяча, то при Сарри — все наоборот. Сейчас стремятся постоянно быть с мячом, комбинировать. Мы это знаем и видим. Вместе с тем БАТЭ тоже умеет играть в футбол. У нас есть определенный международный опыт, своя тактика. Постараемся продемонстрировать все это в поединке с «Челси».

— Авторитет оппонента не давит?

— Нет. Только добавляет желания проявить себя.

— А волнение присутствует?

— У меня нет. В прошлом году выходил на поле против «Арсенала» — ничего страшного. Думаю, и мои партнеры спокойно готовятся к матчу с «Челси». Это ведь легко объяснимо. Многие из нас уже не раз встречались с топами европейского клубного футбола. В недавней истории были и «Рома», и «Барселона», и другие. Наша команда уже привыкла к такому.

— Кого из футболистов «Челси» выделишь особо?

— Да в этом клубе можно выделять многих. Но особняком, конечно, стоит Азар. Не знаю, будет ли он играть завтра, но Эден — мастер мирового уровня. На мой взгляд, сильнейший футболист «Челси».

— В минувшую субботу БАТЭ в драматичной борьбе одолел «Городею». Насколько данное обстоятельство поможет в подготовке к противостоянию на «Стэмфорд Бридж»?

— Любая победа благотворно влияет на эмоциональный фон, способствует более быстрому восстановлению. Игра с «Городеей» — не исключение. Мы очень рады, что взяли три очка в матче, который так непросто складывался. Благодаря таким победам возрастает уверенность в своих силах.

— Болельщики тревожатся за состояние игры в обороне из-за того, что БАТЭ много пропускает. Причем в последних встречах допущено слишком много ошибок по собственной неосторожности. «Челси» такие погрешности может и не простить…

— Да, мы порой многовато пропускали, особенно в сражении с ПАОКом. Так получилось. Но все равно остаюсь при мнении: у нас хорошие защитники, которые действуют слаженно. Да и вся команда в целом надежно играет сзади. В матче с «Челси» важно избежать невынужденных ошибок, которые иногда у нас случаются. Понятное дело, в любой момент может произойти все что угодно. Но мы должны минимизировать число подобных ситуаций.

— После возвращения из Англии БАТЭ продолжит выступать в условиях непростого календаря. Задача в чемпионате страны еще не решена. В какой мере вам удается на время забыть это и целиком сконцентрироваться на Лиге Европы?

— Стараемся о чемпионате Беларуси не думать. Сейчас мысли только о предстоящем поединке с «Челси». Вернемся домой, тогда и переключим внимание сначала на «Гомель», а затем на брестское «Динамо».

— В завтрашней сшибке «Челси» — безусловный фаворит. Что БАТЭ может противопоставить сопернику?

— Прежде всего нужно стремиться показывать свою игру и обязательно использовать моменты. Ну и, разумеется, должна быть полная концентрация. Вы же видите, какой сейчас футбол. Любая команда в состоянии победить любую, даже если уступает в классе. Но для этого надо приложить максимальные усилия. Футбол порой непредсказуем. Нам важно играть так, как умеем, а может, даже лучше. Постараемся придерживаться тренерского плана и ждать своего шанса.