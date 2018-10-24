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25 октября в Беларуси возможен мокрый снег

24.10.2018 21:42 — Разное | Партизан  
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25 октября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгідрамет.

На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Как уточняет  БЕЛТА, по северо-востоку страны возможен мокрый снег.

Ветер будет северо-западный, днём с переходом на юго-западный, порывистый. Ночью и утром по юго-западу прогнозируется порывистый ветер до 15-20 метров в секунду.


Ночью температура воздуха будет от нуля до 5 градусов тепла, днём она поднимется до +3 ... + 9.


 
 
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25 октября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгідрамет.
 
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