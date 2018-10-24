25 октября в Беларуси возможен мокрый снег

БЕЛТА , по северо-востоку страны возможен мокрый снег. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Как уточняет, по северо-востоку страны возможен мокрый снег.





Ветер будет северо-западный, днём с переходом на юго-западный, порывистый. Ночью и утром по юго-западу прогнозируется порывистый ветер до 15-20 метров в секунду.



