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25 октября в Беларуси возможен мокрый снег
25 октября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает
На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Как уточняет
Ветер будет северо-западный, днём с переходом на юго-западный, порывистый. Ночью и утром по юго-западу прогнозируется порывистый ветер до 15-20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет от нуля до 5 градусов тепла, днём она поднимется до +3 ... + 9.
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25 октября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгідрамет.
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