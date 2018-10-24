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Пару из Нижнего судят за секс в метро

24.10.2018 23:45 — Разное | UDF  
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Любовь под стук колес: в Нижнем Новгороде начали судить парочку, которая предалась чувствам прямо в поезде метро. Страстных любовников не остановили ни жесткие сидения, ни другие пассажиры. Очевидцы сняли бурные утехи на видео и разместили в Интернете. Как оценили выходку следователи?

В застенчивом молодом человеке сложно распознать Казанову. О своих любовных похождениях он предпочитает не распространяться. Пикантные вопросы игнорирует и его спутница. Пускается наутек от журналистов.

Такие подробные расспросы молодых нижегородцев — не праздный интерес. Парочка отвечает перед законом. Их судят за то, что День святого Валентина они отметили в буквальном смысле с размахом. Занялись любовью прямо в вагоне метро, не обращая внимания на других пассажиров.

Кадры были сделаны в феврале текущего года невольным свидетелем бурных отношений. Час пик прошел и вагон поезда нижегородского метро почти пуст, но влюбленные все равно оседлали одно сиденье. Для их бури страсти большего и не требуется. Дама сидит на коленях у своего кавалера и делает недвусмысленные движения, порой даже играет на камеру. За 7 минут, которые длится запись, молодые люди успевают поменять несколько поз и проехать пару остановок.

Полиция обратила внимание на пылкие объятия в подземке только после того, как видеозапись попала в Сеть. Причем ее автор профессионально "закрыл" самые интимные моменты. Поэтому в Интернете парочку даже принялись защищать. Мало ли — вдруг девушка своему кавалеру шнурки завязывала.

Одни считают, это жилищный вопрос испортил нравы, другие ищут признаки дисфункции, мол без зрителей эти голубки уже ничего не могут. А вот сексологи уверены: дело неклиническое — просто эпатаж или алкоголь.

Подобные выходки на публике вовсе не редки. С точки зрения Уголовного кодекса обычно они трактуются как хулиганство. Причем мелкое. Ведь никакого физического или материального вреда они не приносят, максимум — портят приличным окружающим настроение. Вряд ли молодым нижегородцам удастся перекинуть вину на Амура, который в столь неподходящий момент поразил их сердца. За любовь в метрополитене им грозит крупный штраф, вплоть до полумиллиона рублей. Тюремного срока до пяти лет парочке, скорее всего, можно не опасаться. Зато судимость, возможно, научит ценить приватность.

 
 
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