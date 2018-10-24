ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина купил семь соток, объявил независимость и монархию

24.10.2018 22:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: страница Steve Ogier в Facebook
Житель острова Гернси потребовал объяснений у ООН после того, как местные власти не признали его суверенным монархом семи соток, которые он купил несколько лет назад. Об этом сообщает издание The Independent.

В 2011 году 46-летний Стив Ожье (Steve Ogier) приобрел земельный участок площадью 46 на 15 метров. Он несколько лет складировал там свои вещи, а в 2017 году решил построить на этом месте одноэтажный жилой дом. Власти Гернси не одобрили его план и не выдали разрешение на строительство, сославшись на то, что это место не предназначено для проживания людей.

В ответ Ожье объявил свой участок независимым королевством под названием Эверленд и стал его королем. Затем новоиспеченный монарх обратился в суд и потребовал запретить местным властям вмешиваться в дела суверенной державы.

Он сослался на подписанную в 1933 году конвенцию Монтевидео — международный документ, согласно которому критериями государственности являются наличие определенной территории, собственного правительства, постоянного населения и способности вступить в отношения с другими нациями. По мнению Ожье, Эверленд удовлетворяет всем перечисленным требованиям.

«Судья сказал мне, что человек не может править сам собой, — рассказывает самопровозглашенный король. — Но моя дочь тоже часть населения — принцесса Эвелин Ожье, ей восемь лет. Всего есть пять граждан, у всех есть право голоса, которое делает их населением». Он признал, что гражданам приходится жить в другом месте, потому что в стране нет дома, и призвал не забывать о населяющих Эверленд диких животных, в частности жуках и червяках.

Суд не признал Эверленд, но Ожье намерен продолжить борьбу. «Я отправил электронное письмо в Организацию Объединенных Наций, теперь жду подтверждения, — говорит он. — Я объяснил им, кто я такой, и попросил ответить, достаточно ли этого, чтобы считаться независимой страной».

Остров Гернси располагается в проливе Ла-Манш примерно в 40 километрах от французского берега. Он считается владением британской короны, но не является частью Великобритании. У Гернси есть собственный домен (.gg) и валюта — гернсийский фунт.

В 2007 году сообщалось, что самопровозглашенное княжество Силэнд, располагавшееся на морской платформе в 10 километрах от британского берега, выставили на продажу. Его пытался купить торрент-трекер The Pirate Bay, однако сделка так и не состоялась.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель острова Гернси потребовал объяснений у ООН.
 
Новости дня
Новости разные
 
Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика