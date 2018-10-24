В Беларуси обновлен Республиканский список экстремистских материалов, в него внесена кричалка "Кто не скачет, тот ...".

Соответствующий обновленный список опубликован на сайте министерства информации Беларуси.

Кричалка признана экстремистской на основании решения суда Центрального района Минска от 25 сентября 2018 года и вступило в законную силу 11 октября 2018 года.

В документе указано, что экстремистским признан "Текст "Хто не скача, той маскаль" с какими-либо надписями или без использования надписей, вне зависимости от носителя информации (флаги, транспаранты, вымпелы, эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, наклейки, значки, элементы одежды, предметы обихода и т.п.), а также созданный и размещенный в качестве продукции для средств массовой информации (в любых событиях, сценах, эпизодах, и кадрах ), а равно сама звуковая оболочка текста, произнесенная в виде слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями или явлениями, а равно трансляция произнесенного текста с аудионосителей".

Кричалка пришла в Беларусь с Украины.

Республиканский список экстремистских материалов ведется на основании закона "О противодействии экстремизму" и в соответствии с соответствующим постановлением правительства. В него вносится информация о материалах, признанных судами экстремистскими, список регулярно публикуется.

Распространение информационной продукции, включенной в данный список, а также изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения таких печатных материалов является административным правонарушением.