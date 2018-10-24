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"Динамо-Минск" установило новый антирекорд
Новый антирекорд в КХЛ установил ХК "Динамо-Минск" в среду вечером.
В Балашихе команда Горди Дуайера проиграла "Авангарду" в овертайме – 3:4. Это поражение стало 10-м подряд для минского клуба в чемпионате КХЛ.
Шайбы: 0:1 — Когалев (Дроздов, Уиркош, 9.48). 1:1 — Широков (Зернов, 24.50). 2:1 — Покка (Петров, Семенов, 31.10). 3:1 — Стась (Галимов, 33.35). 3:2 — А.Костицын (Уиркош, Ковыршин, 44.42 — бол.). 3:3 — Когалев (Ковыршин, А.Костицын, 57.02). 4:3 — Михеев (Деарне, 64.01).
ХК "Динамо-Минск" занимает последнее место в чемпионате КХЛ.
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Новый антирекорд в КХЛ установил ХК "Динамо-Минск" в среду вечером. В Балашихе команда Горди Дуайера проиграла "Авангарду" в овертайме – 3:4. Это поражение стало 10-м...
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