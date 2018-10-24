Война между Китаем и США весьма вероятна в ближайшие 15 лет - экс-генерал США

Вероятность того, что США и Китай вступят в вооруженный конфликт в ближайшие 15 лет, крайне велика, считает бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"В течение ближайших 15 лет - я не говорю, что это неизбежно, но считаю, что крайне возможно - что мы вступим в войну с Китаем", - заявил он, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве.

"У Соединенных Штатов недостаточно возможностей, чтобы делать все необходимое в Европе и Тихом океане, чтобы нивелировать угрозу Китая", - подчеркнул он.

Бен Ходжес командовал силами США в Европе в 2014-2017 гг.