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Война между Китаем и США весьма вероятна в ближайшие 15 лет - экс-генерал США
Вероятность того, что США и Китай вступят в вооруженный конфликт в ближайшие 15 лет, крайне велика, считает бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
"В течение ближайших 15 лет - я не говорю, что это неизбежно, но считаю, что крайне возможно - что мы вступим в войну с Китаем", - заявил он, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве.
"У Соединенных Штатов недостаточно возможностей, чтобы делать все необходимое в Европе и Тихом океане, чтобы нивелировать угрозу Китая", - подчеркнул он.
Бен Ходжес командовал силами США в Европе в 2014-2017 гг.
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Вероятность того, что США и Китай вступят в вооруженный конфликт в ближайшие 15 лет, крайне велика, считает бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант...
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