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Международный день ООН отмечают в Беларуси
Новости Беларуси. В этой организации наша страна занимает активную позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько белорусских инициатив прочно входят в повестку дня дискуссионной площадки. Взять, к примеру, участие нашей страны в глобальной борьбе с торговлей людьми. Кроме того, Беларусь вносит активный вклад в процесс разоружения, а еще старается быть донором безопасности в Восточной Европе.
Кстати, идею о невозможности устойчивого развития без обеспечения прочного мира и безопасности высказал Александр Лукашенко на саммите ООН в Нью-Йорке. На том историческом заседании страны-участницы ООН определились с повесткой до 2030 года. Тогда же приняли Цели устойчивого развития. В процессе их достижения Беларусь признается лидером на международной арене.
Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:
Организация Объединенных Наций была создана 73 года назад. Беларусь стоит у истоков. Роль ООН в гуманитарной, культурной и просветительской сферах по-прежнему чрезвычайно велика. Более того, сегодня это уникальный дискуссионный форум, где представлены интересы сразу 193-х государств.
Правда, есть и вопросы. К примеру, способность организации предотвращать вооруженные конфликты у многих аналитиков вызывает сомнения. В последние годы все чаще обсуждают варианты реформирования ООН. Так, в конце 2018 года международное сообщество должно дать «зеленый свет» глобальным соглашениям по беженцам и мигрантам.
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Новости Беларуси. В этой организации наша страна занимает активную позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько белорусских инициатив прочно...
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