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В больницах Рима после обрушения эскалатора находятся 15 россиян и 4 украинца

24.10.2018 23:38 — Разное | СТВ  
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Новости мира. 23 октября на одной из станций метро итальянской столицы подъемник резко начал набирать скорость. В результате произошла давка, пострадали около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больницах Рима после обрушения эскалатора находятся 15 россиян и 4 украинца

Состояние некоторых оценивается как тяжелое.

Болельщики прыгали на эскалаторе? Десятки фанатов ЦСКА пострадали в метро Рима

К слову, многие из тех, кто ехал на движущейся лестнице, – болельщики российского и итальянского футбольных клубов. Фанаты московской команды 24 октября начали сбор денежных средств, чтобы помочь пострадавшим. По предварительным данным, причиной поломки эскалатора стало то, что болельщики начали прыгать на нем во время движения. Ведется расследование.

 
 
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Новости мира. 23 октября на одной из станций метро итальянской столицы подъемник резко начал набирать скорость. В результате произошла давка, пострадали около 30...
 
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