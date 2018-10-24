"Барселона" без Месси обыграла "Интер", "Локомотив" снова проиграл в Лиге чемпионов

В среду восемью матчами завершился первый круг группового этапа футбольной Лиги чемпионов.



Reuters

Испанская «Барселона», игравшая без получившего травму Лионеля Месси, обыграла миланский «Интер» — 2:0. Впрочем, итальянский клуб все равно имеет отличные шансы на выход в плей-офф, так как ПСВ и «Тоттенхэм» сыграли вничью — 2:2.

Положение после трех туров: 1. «Барселона» — 9, 2. «Интер» — 6, 3. «Тоттенхэм» — 1, 4. ПСВ — 1.

Похожая ситуация сложилась и в группе «А», где «Боруссия» разгромила «Атлетико» — 4:0, а «Брюгге» и «Монако» не выявили победителя — 1:1.

Положение после трех туров: 1. «Боруссия» — 9, 2. «Атлетико» — 6, 3. «Монако» — 1, 4. «Брюгге» — 1.

Московский «Локомотив», попавший в группу «D» из первой корзины, потерпел третье поражение подряд. На своем поле чемпионы России были биты португальским «Порту» — 1:3. «Галатасарай» и «Шальке» сыграли вничью — 0:0.

Положение после трех туров: 1. «Порту» — 7, 2. «Шальке» — 5, 3. «Галатасарай» — 4, 4. «Локомотив» — 0.

Настоящая борьба за выход в плей-офф развернется в квартете «С», где «Пари Сен-Жермен» лишь на последних минутах вырвал ничью в игре с «Наполи» — 2:2. «Ливерпуль» же легко разобрался с «Црвеной Звездой» — 4:0.

Положение после трех туров: 1. «Ливерпуль» — 6, 2. «Наполи» — 5, 3. «Пари Сен-Жермен» — 4, 4. «Црвена Звезда» — 1.