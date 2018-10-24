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Игорь Кизим: Негативное влияние третьей стороны мешает развитию белорусско-украинских отношений

25.10.2018 00:27 — Разное | Ежедневник  
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Игорь Кизим: Негативное влияние третьей стороны мешает развитию белорусско-украинских отношений

фото: http://eurasia.expert

Накануне Форума регионов Беларуси и Украины Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал "Ежедневнику" о перспективах развития двусторонних отношений и негативном влиянии на них третьей стороны.

- 25 октября в Гомеле начинает работу Форум регионов Украины и Беларуси. Аналогичный форум с регионами России, прошедший накануне, дал огромный экономический эффект. Следует ли ожидать такого же успеха от белорусско-украинского форума?

- Это будет первый форум регионов Украины и Беларуси. При этом, планируется, что в мероприятии примут участие главы наших государств. Впервые на таком высоком уровне пройдет совместное мероприятие, посвященное сотрудничеству регионов наших стран. Реализация Форума имеет ключевое значение в контексте дальнейшего сотрудничества Украины и Беларуси.

Форум проводится с целью поддержания высокого уровня доверия между нашими странами, а также дальнейшего развития экономических, политических и гуманитарных связей между государствами. Еще одной ключевой задачей Форума является расширение межрегионального сотрудничества и презентация экономического потенциала регионов и отдельных конкретных проектов в сферах торговли, промышленности, сельскохозяйственной кооперации. Кроме того, еще одной задачей Форума является укрепление прямых связей на уровне областей, районов и хозяйствующих объектов.

Параллельно с работой Форума состоится 7-е заседание Украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества, пройдут заседания отраслевых рабочих групп, и другие мероприятия.

Подготовка мероприятия идет планомерно. Уверен, Форум пройдет успешно и придаст существенный импульс развитию двусторонних связей, в первую очередь на межрегиональном уровне, а также создаст условия для постепенного роста двустороннего товарооборота.

- Импульс активному экономическому сотрудничеству Минска и Киева был дан президентами в 2017 году, когда стороны достичь товарооборота в 8 млрд долларов. Но есть ли перспектива "закрыть" этот объем в 2018 году?

- Говоря о 8 млрд долларов, вы возможно имеете в виду максимальный уровень товарооборота, который был между нашими странами в 2012-2013 годах. Конечно, мы должны стремиться восстановить прежний уровень торговли, но, по сравнению с этим периодом времени, сегодня существует ряд негативных факторов.

Одним из таких факторов на сегодня являются вводимые в действие Евразийской экономической комиссией ограничения на торговлю украинским металлом. В некоторых случаях эти ограничения превышают 30% себестоимости товара. Эта ситуация приводит к практическому вытеснению украинского металлопроката с белорусского рынка. В то же время, ранее именно продажа металлопроката составляла почти половину украинского экспорта в Беларусь. Отсюда и падение общего товарооборота, и создание огромного для Украины отрицательного сальдо двустороннего торгового баланса. Чтобы достигнуть желаемого уровня торговли необходимо устранить основные препятствия, которые мешают этому.

Вместе с тем, уже несколько лет мы имеем стабильную динамику роста двустороннего товарооборота, который по итогам прошлого года составлял 18,6 %. В нынешнем году мы наблюдаем пока 16,2% роста.

- На летней встрече 2017 года президенты Украины и Беларуси много говорили о перспективе совместного производства продукции для рынков третьих стран. Этот замысел уже реализуется?

- В ходе заседаний совместной Рабочей группы по вопросам промышленности, которое состоялось в сентябре этого года во Львове рассматривался вопрос о создании совместного предприятия по созданию автокрановой, дорожной и строительной техники. В настоящее время этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

Должен отметить, что машиностроение, - это наиболее перспективное направление совместного сотрудничества по производственной кооперации. Для активизации совместной работы в этом контексте обеими сторонами принимаются соответствующие меры.  Этот вопрос обсуждался в ходе работы Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, заседание которой состоялось 11 октября 2018 года в Гомеле.

В рамках этого заседания была, в частности, достигнута договоренность об оперативном принятии мер по либерализации требований к локализации производства высокотехнологичной сельскохозяйственной техники и оборудования на совместных сборочных предприятиях, созданных в Украине. Кроме того, рассмотрен вопрос оперативной подготовки и подписания в 2018 году Перечня продукции, поставляемой предприятиями обеих стран в 2019 году, в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси о производственной и научно-технической кооперации от 29 мая 2002 года.

Также отмечу, что во время Форума регионов Украины и Беларуси 26 октября 2018 планируется подписание дилерского соглашения между ОАО «Гомсельмаш» и группой компаний АИЗ о начале сборочного производства сельскохозяйственной техники.

- Известно, что к концу 2018 года бизнес-союзы Беларуси и Украины запланировали создание постоянно действующего делового совета. Что это будет за структура, какие вспомогательные функции она будет оказывать предпринимателям и бизнес-кругам обеих стран?

- Сегодня уже действует украинско-белорусский Консультативный совет делового сотрудничества, который был создан в соответствии с планом совместных действий по реализации приоритетных направлений украинско-белорусского сотрудничества, утвержденным президентами Украины и Беларуси в 2010 году.

Фактически его создали еще в июне 2010 года путем преобразования, действовавшего с 2002 года белорусско-украинского делового совета.

Совет показал себя эффективным инструментом, площадкой для общения бизнеса, на которой генерируются идеи, обсуждаются возникающие проблемы делового сотрудничества и находятся пути их решений.

В соответствии с межгосударственными договоренностями, заседания Консультативного совета проводятся ежегодно поочередно в каждом из государств. Последнее 6-е заседание Совета состоялось в июле 2017 года в Киеве в рамках официального визита президента Беларуси в Украину.

В соответствии с поручением Совета министров, 7-е заседание белорусско-украинского Консультативного совета делового сотрудничества состоится в Гомеле 25 октября 2018 года во время Форума регионов.

В ходе заседания будут рассмотрены перспективные направления белорусско-украинского торгово-экономического взаимодействия, обсуждены актуальные вопросы ведения бизнеса.

Участники заседания Консультативного совета получат возможность провести переговоры о развитии сотрудничества с украинскими партнерами в сферах промышленного производства и машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, энергетики и электротехники, строительства и инфраструктуры, транспорта и туризма, фармацевтики и медицинских услуг, легкой промышленности, деревообработки, информационных технологий, финансовых услуг и других. Кроме этого в ходе мероприятия будут обсуждены вопросы расширения сотрудничества между ТПП двух стран и бизнесами стран-участниц форума, выработаны новые направления взаимодействия и определены сферы интересов для активизации взаимных деловых контактов.

- Какой на данный момент объем взаимных инвестиций Украины и Беларуси?

- По нашей информации Беларусь по состоянию на 1 июля 2018 инвестировала в экономику Украины 34 млн долларов. Объем украинских инвестиций в экономику Беларуси по состоянию на 1 июля 2018 составляет 4,2 млн долларов.

В настоящее время в Украине действует пять совместных сборочных производства, в частности: тракторов МТЗ – два сборочных производства в г.Николаеве и г.Нежине; зерноуборочных комбайнов Гомсельмаш в г. Николаеве; лифтового оборудования в г.Вышгороде; троллейбусов МАЗ в г.Днепре; техники МАЗ в г.Черкассы.

Осуществляется кооперация с производителями коммунальной и дорожной техники, пожарных машин (поставляются шасси МАЗ) в г.Бровары (Киевская обл.), и г.Прилуки (Черниговская обл.).

В Беларуси производится сборка и производство вертолетной техники (г.Орша), ковшевых погрузчиков (Минская область), сварочных электродов (г.Светлогорск) и доильного оборудования (г.Пинск).

Основными действующими структурами ТПС с белорусским капиталом в Украине являются ООО «СТЛЦ БЕЛАЗ Сервис», ООО «Торговый дом МТЗ-Беларусь-Украина», ООО «ТД Гомсельмаш-Украина», ООО «ТД МАЗ-Украина», ООО «Амкодор-Укроспецмаш», СП ЧАО «Атлант-Украина», ООО «Санта-Украина», ООО «Конте-Украина».

Хочется отметить, что по итогам 2017 года семь компаний с белорусским капиталом включены в реестр крупнейших налогоплательщиков Украины. Так, в их число входит дочерняя компания разработчика и дистрибутора программного обеспечения «EPAM Systems», у которой в Украине насчитывается 5 офисов разработки – в Киеве, Харькове, Львове, Виннице и Днепре. В 2017 году «EPAM Systems», в которой трудятся 4,8 тыс. человек, была крупнейшим работодателем в украинской IT-отрасли. Также в число крупнейших белорусских налогоплательщиков входят дистрибутор компьютерной техники “ASBIS-Украина», предприятие «Кривбасс-БелАЗ-сервис СП», «БНК-Украина», дистрибутор химических продуктов «Белнефтехима» «БНХ-Украина», автомобильной техники ТД «МАЗ-Украина» и ТД «Белшина».

- Вы неоднократно подчеркивали, что главное, чтобы в вопросах развития двусторонних торгово-экономических отношений между Беларусью и Украиной было исключено негативное влияния третьих сторон. Сейчас - как-то себя проявляет негативное влияние «третьих сторон»?

- По данным Государственного комитета статистики Украины, Беларусь среди торговых партнеров нашей страны по итогам 2017 заняла 2 место среди стран СНГ и 5 место среди стран мира (после РФ, Германии, Китая и Польши).

Наш общий товарооборот с Беларусью в прошлом году составил 4,554 млрд долларов и по сравнению с 2016 годом увеличился на 18,6%.

При этом экспорт украинских товаров и услуг составил 1,253 млрд долларов (увеличение на 27,3%). Импорт товаров и услуг из Беларуси в Украин в прошлом году составил 3,3 млрд долларов (увеличение 15,6%).

Но мы имеем отрицательное сальдо для Украины, которое в 2017 году составило 2,046 млрд долларов.

За первое полугодие 2018 объемы торговли товарами составили 2401,7 млн долларов и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 16,2%.

Экспорт украинских товаров за этот период составил 715,1 млн долларов и увеличился относительно аналогичного периода 2017 года на 23,1%.

Импорт белорусских товаров в Украину составил 1686,6 млн долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 на 13,1%.

Если говорить о влиянии третьих сторон на украинско-белорусские отношения, следует обратить внимание на энергетическую, экономическую и финансовую сферы.

В первую очередь, это проводимые Евразийской экономической комиссией антидемпинговые расследования касательно украинской металлопродукции, которые практически вытесняют украинский металлопрокат с белорусского рынка, создав льготные условия только для российских производителей. А это привело к необоснованному росту цен на белорусском рынке на эту продукцию. При этом, как нам кажется, такая ситуация вредит именно экономике Беларуси.

Также непонятно, почему для экспорта в Беларусь украинской мясомолочной продукции, наши предприятия-производители должны получить разрешение и быть включенными в соответствующий реестр Ростехнадзора.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Накануне Форума регионов Беларуси и Украины Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал "Ежедневнику" о перспективах развития...
 
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