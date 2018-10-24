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На Партизанском в Бресте сбили пешехода. Мужчина в реанимации
25.10.2018 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП с участием пешехода произошло сегодня вечером в Бресте на Партизанском проспекте вблизи остановки общественного транспорта.
Как сообщили BrestCITY.com в областной Госавтоинспекции, авария произошла примерно в 19.30. Водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем Рено, сбил 29-летнего брестчанина.
Все обстоятельства ДТП в данный момент выясняются. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение больницы.
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ДТП с участием пешехода произошло сегодня вечером в Бресте на Партизанском проспекте вблизи остановки общественного транспорта. Как сообщили BrestCITY.com в...
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