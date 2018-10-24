На Партизанском в Бресте сбили пешехода. Мужчина в реанимации

ДТП с участием пешехода произошло сегодня вечером в Бресте на Партизанском проспекте вблизи остановки общественного транспорта.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60027.php

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Как сообщили BrestCITY.com в областной Госавтоинспекции, авария произошла примерно в 19.30. Водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем Рено, сбил 29-летнего брестчанина.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60027.php

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Все обстоятельства ДТП в данный момент выясняются. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение больницы.