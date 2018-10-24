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Лукашенко: Все договоренности с Узбекистаном – святы

25.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Все договоренности Минска и Ташкента о сотрудничестве – святы, заявил Александр Лукашенко на встрече с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана, сообщает телеканал «МИР 24».

«Я говорил президенту Узбекистана: пусть приезжает любой представитель Узбекистана, мы ему покажем и расскажем все, что интересует оборонный комплекс Узбекистана, начиная от кадров и заканчивая вооружением. Кое-что вы посмотрели», – отметил президент Беларуси.

Ташкент интересуют белорусские разработки. В частности, системы залпового огня «Полонез», бронетехника «Кайман» и беспилотники.

Напомним, 13 сентября по итогам переговоров президентов двух стран Шавката Мирзиеева и Александра Лукашенко страны подписали договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы. Документом, в частности, предусмотрена реализация мер по увеличению и диверсификации двусторонней торговли, а также активизации производственной кооперации между двумя странами.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси провел в Минске встречу с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана.
 
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