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Лукашенко: Все договоренности с Узбекистаном – святы
25.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Все договоренности Минска и Ташкента о сотрудничестве – святы, заявил Александр Лукашенко на встрече с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана, сообщает телеканал «МИР 24».
«Я говорил президенту Узбекистана: пусть приезжает любой представитель Узбекистана, мы ему покажем и расскажем все, что интересует оборонный комплекс Узбекистана, начиная от кадров и заканчивая вооружением. Кое-что вы посмотрели», – отметил президент Беларуси.
Ташкент интересуют белорусские разработки. В частности, системы залпового огня «Полонез», бронетехника «Кайман» и беспилотники.
Напомним, 13 сентября по итогам переговоров президентов двух стран Шавката Мирзиеева и Александра Лукашенко страны
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Президент Беларуси провел в Минске встречу с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана.
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