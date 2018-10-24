Лукашенко: Все договоренности с Узбекистаном – святы

Все договоренности Минска и Ташкента о сотрудничестве – святы, заявил Александр Лукашенко на встрече с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана, сообщает телеканал «МИР 24».

«Я говорил президенту Узбекистана: пусть приезжает любой представитель Узбекистана, мы ему покажем и расскажем все, что интересует оборонный комплекс Узбекистана, начиная от кадров и заканчивая вооружением. Кое-что вы посмотрели», – отметил президент Беларуси.

Ташкент интересуют белорусские разработки. В частности, системы залпового огня «Полонез», бронетехника «Кайман» и беспилотники.