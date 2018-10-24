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Экономим на выплатах по кредиту: карточка с грейс-периодом в помощь!
Банк БелВЭБ предлагает клиентам выгодные условия по кредитной карточке
Главные преимущества карточки:
В рамках возобновляемой кредитной линии деньгами можно пользоваться несколько раз в течение определенного времени. Причем, «Спраўная+» предоставляет своим держателям право многократного продления периода возобновляемости, то есть практически бесконечно.
Грейс-период – также привлекательное дополнение к карточке. Льготный период составляет 20 дней, в течение которого процентная ставка по кредиту значительно ниже основной и – всего 5%. Если за это время держатель «Спраўнай+» успеет воспользоваться деньгами и вернуть их банку, размер платежей будет гораздо меньше, чем при обычном погашении кредита.
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Кредит на карточку пользуется неизменным успехом у населения в силу своей универсальности. Сегодня рынок изобилует предложениями карточных банковских продуктов....
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