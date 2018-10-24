ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экономим на выплатах по кредиту: карточка с грейс-периодом в помощь!

25.10.2018 05:50 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Экономим на выплатах по кредиту: карточка с грейс-периодом в помощь!
Экономим на выплатах по кредиту: карточка с грейс-периодом в помощь!

Банк БелВЭБ предлагает клиентам выгодные условия по кредитной карточке «Спраўная+».

Главные преимущества карточки:

  • возобновляемая кредитная линия
  • грейс-период
  • рассмотрение заявки в течение 1 часа
  • без поручителей

В рамках возобновляемой кредитной линии деньгами можно пользоваться несколько раз в течение определенного времени. Причем, «Спраўная+» предоставляет своим держателям право многократного продления периода возобновляемости, то есть практически бесконечно.

Грейс-период – также привлекательное дополнение к карточке. Льготный период составляет 20 дней, в течение которого процентная ставка по кредиту значительно ниже основной и – всего 5%. Если за это время держатель «Спраўнай+» успеет воспользоваться деньгами и вернуть их банку, размер платежей будет гораздо меньше, чем при обычном погашении кредита.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кредит на карточку пользуется неизменным успехом у населения в силу своей универсальности. Сегодня рынок изобилует предложениями карточных банковских продуктов....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Украине задержан белорусский бизнесмен по делу о коммерческом шпионаже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика