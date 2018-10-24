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Топ-10 самых дешевых авто в российских салонах
В этом году
С помощью конвертера валют Myfin.by смотрим, сколько стоят самые бюджетные модели этих брендов.
LADA
Новая Lada Granta Седан на официальном сайте LADA в России стоит от 419 900 российских рублей, или $6 430 долларов. На сайте белорусского дилера эта же модель стоит от 14 990 рублей, или $7 140.
Lada Granta Седан
Kia
Самая дешевая модель из представленных на официальном сайте Kia в России – Picanto. Она стоит от 545 910 российских рублей, или $8 360.
Kia Picanto
На сайте белорусского дилера такой модели нет. Самая дешевая модель там – New Kia Rio. Цена – от 23 500 рублей, или $11 190. У российского дилера эта модель стоит от 667 900 с учетом акции, или $10 220.
New Kia Rio
Hyundai
В России самая доступная модель этой марки – Solaris – стоит от 694 900 российских рублей, или $10 640.
Hyundai Solaris
У белорусского дилера такой модели нет. Самый дешевый автомобиль этой марки – Hyundai Accent – стоит 24 900, или $11 860. А вот такой модели нет уже у российского дилера.
Hyundai Accent
Renault
В России самая дешевая модель – Renault LOGAN – стоит от 504 000 российских рублей, или $7 720. В Беларуси Renault LOGAN стоит от 17 800 рублей, или $8 480.
Renault LOGAN
Volkswagen
Новый Volkswagen Polo на сайте Volkswagen в России стоит от 609 900 российских рублей, или $9 340. Такая же машина в Беларуси стоит от 21 810 рублей, или $10 390.
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В России многие модели новых авто стоят дешевле, чем у нас. Myfin.by решил посмотреть, какие авто в российских салонах самые дешевые.
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