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В Украине задержан белорусский бизнесмен по делу о коммерческом шпионаже

25.10.2018 01:44 — Разное | UDF  
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Фото с сайта sk.by
Бывший директор компании «Внешевросервис» Дмитрий Дашук задержан в Украине по запросу правоохранительных органов Беларуси. Сейчас он является помощником директора. Эту информацию TUT.BY подтвердили в группе компаний ViM Union, куда входит «Внешевросервис».

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске расследуют уголовное дело о коммерческом шпионаже против «Белтаможсервиса». Обвиняемые — должностные лица группы компаний-конкурентов.

В группе компаний ViM Union, куда входит «Внешевросервис», сообщили, что бывший директор компании «Внешевросервис» Дмитрий Дашук (сейчас он помощник директора) задержан в Украине по запросу правоохранительных органов Беларуси. Подтвердить эту информацию в Следственном комитете Беларуси TUT.BY не смог.

«По имеющейся у нас информации, по запросу правоохранительных органов Беларуси в Украине задержан Дмитрий Дашук. Некоторое время назад он, опасаясь за свое здоровье, которое у него и так плохое, решил временно заняться развитием бизнеса за пределами Беларуси, чтобы не подвергать себя нервным стрессам. Он не знал, что находится в розыске, а узнал только по факту задержания в Украине. Мы считаем, это не что иное как борьба с конкурентоспособным и законным бизнесом в Беларуси, — сообщили в группе компаний ViM Union. — По нашему мнению, с целью устранения группы компаний ViM Union с рынка таможенных услуг, формируется незаконное публичное мнение о том, что наши компании якобы воспользовались информацией, похищенной в РУП „Белтаможсервис“ для привлечения клиентов, что для любого профессионала в области таможенной деятельности является полным абсурдом. Становится очевидна итоговая цель — очернить репутацию успешного конкурента».

Ранее СК сообщил, что обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу признаны должностные лица некоторых организаций, входящих в группу компаний Vim Union, в том числе действующие руководители этих предприятий. Эта группа компаний оказывает таможенно-логистические услуги. В 2017 году в ней работало 400 человек и было около 10 тысяч клиентов.

По данным следствия, с помощью специально созданных вредоносных программ должностные лица осуществляли несанкционированный доступ и копирование информации из базы данных «Белтаможсервиса» — государственного конкурента в сфере таможенного представительства.

СК сообщил, что с декабря 2015-го по январь 2018-го в распоряжение обвиняемых поступали сведения о поданных электронных таможенных декларациях предприятиями, осуществляющими экспорт и импорт товаров.

Как сообщают в СК, это программное обеспечение создано бывшим сотрудником «Белтаможсервиса», который был осведомлен о существовавшей системе хранения информации на предыдущем месте работы и на протяжении некоторого времени занимал должность специалиста по безопасности в группе компаний Vim Union.

Ранее сообщалось, что действия трех обвиняемых в зависимости от их роли квалифицированы следствием по следующим статьям УК РБ: ч. 2 ст. 254 (Коммерческий шпионаж); ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации); ст. 352 (Неправомерное завладение компьютерной информацией); ч. 2 ст. 354 (Разработка и использование вредоносных компьютерных программ).

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший директор компании "Внешевросервис" Дмитрий Дашук задержан в Украине по запросу правоохранительных органов Беларуси.
 
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