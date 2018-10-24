|
Лис с моноклем: необычная скульптура появилась в Березино
Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Березино. Это фигура лиса, который сидит на скамейке и как бы приглашает прохожих присесть рядом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он изготовлен из сплава металлов местными скульпторами и установлен рядом с детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва.
Кстати, установить фигуру решили неслучайно – в честь Года малой родины.
Тамара Крутолевич, заведующая отдела маркетинга Березинской районной библиотеки:
Арт-объект установили недавно, тем не менее у жителей уже родилась поверье. Если потереть ладонью нос или ухо лиса и при этом загадать желание, то оно обязательно сбудется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Березино. Это фигура лиса, который сидит на скамейке и как бы приглашает прохожих присесть рядом, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)