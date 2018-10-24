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Лис с моноклем: необычная скульптура появилась в Березино

25.10.2018 00:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Березино. Это фигура лиса, который сидит на скамейке и как бы приглашает прохожих присесть рядом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лис с моноклем: необычная скульптура появилась в Березино

Он изготовлен из сплава металлов местными скульпторами и установлен рядом с детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва.

Лис с моноклем: необычная скульптура появилась в Березино

Кстати, установить фигуру решили неслучайно – в честь Года малой родины.

Лис с моноклем: необычная скульптура появилась в Березино

Тамара Крутолевич, заведующая отдела маркетинга Березинской районной библиотеки:
У гэту скульптуру такога сімпатычнага ліса ўкладзены вялікі сэнс, паколькі гэта элемент родавага гербу колішніх уладальнікаў мястэчка Беразіно Сапегаў і Ваньковічаў. Вось гэты ліс, які і зараз гонарам вынесены і на герб Беразіно.

Лис с моноклем: необычная скульптура появилась в Березино

Арт-объект установили недавно, тем не менее у жителей уже родилась поверье. Если потереть ладонью нос или ухо лиса и при этом загадать желание, то оно обязательно сбудется.

 
 
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Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Березино. Это фигура лиса, который сидит на скамейке и как бы приглашает прохожих присесть рядом, сообщили в программе...
 
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