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Минск в ноябре примет традиционный хоккейный турнир Кубок Президентского спортивного клуба
Новости Беларуси. Эти международные состязания – бесценный игровой опыт для юношеских сборных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская команда до 17 лет в эти дни тренируется в Стайках, в том числе и с прицелом на кубок Президентского спортивного клуба. Главком команды Павел Перепёхин уверен: в этом возрасте ребята способны и должны впитывать новые хоккейные навыки. Игровую практику сборная U17 набирает в чемпионате страны по хоккею в Высшей лиге.
Певел Перепехин, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U17):
В нынешнем сезоне юношеская сборная также рассчитывает выступить в феврале на Европейском юношеском олимпийском фестивале.
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Новости Беларуси. Эти международные состязания – бесценный игровой опыт для юношеских сборных, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская команда до 17 лет в...
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