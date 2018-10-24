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США продлевают на год режим приостановки санкций в отношении белорусских нефтехимических предприятий

25.10.2018 07:33 — Разное | Партизан  
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Соединенные Штаты Америки продлили режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли на год, говорится в сообщении министерства финансов США.

"Министерство финансов США с учетом консультаций и в координации с Государственным департаментом США продлевает разрешение на совершение сделок с белорусскими предприятиями, подпадающими под санкции согласно указу президента СШАN13405. Данное разрешение не освобождает заблокированную собственность этих предприятий", - говорится в сообщении Минфина США.

В нем отмечается, что решение действует до 25 октября 2019 года, "если оно не будет отменено".

Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года. До настоящего времени данное решение пересматривалось раз в полгода.

Ограничения сняты с концерна "Белнефтехим" и его представительства, открытых акционерных обществ "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом".

Американским компаниям разрешено проводить с данными предприятиями транзакции. Однако в том случае, если данные транзакции превышают сумму более $50 тыс., то отчет по этим сделкам должен быть предоставлен в Госдепартамент США в течение 15 дней.

Ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим" и его предприятий Вашингтон ввел в 2007-2008 годах.

 
Теги: Гродно
 
 
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Соединенные Штаты Америки продлили режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли на год, говорится в сообщении...
 
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