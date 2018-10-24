Почему Мясникович не приехал в Варшаву?

Мы спросили экспертов, что сейчас происходит в двусторонних отношениях Польши и Беларуси.





Как сообщает «Польское радио», в бизнес-форуме примут участие представители 38 белорусских предприятий из различных отраслей промышленности. Форум организован Национальной экономической палатой Польши в сотрудничестве с польским Сенатом, Министерством предпринимательства и технологии и Белорусской торгово-промышленной палатой. Еще одна особенность форума в том, что он проходит параллельно с «Warsaw Security Forum», мероприятием, где топ-политики нашего региона обсуждают вопросы безопасности. В кулуарах конференции по безопасности отмечают, что не хотели бы видеть среди участников делегацию из Беларуси.





Белорусские СМИ сообщают, что кроме бизнес-форума Мясникович также должен был принять участие в заседании совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству.





Политический эксперт, один из основателей гражданской инициативы «Дзея» Алесь Логвинец в беседе с belsat.eu отметил, что с самого начала формат визита Мясниковича свидетельствовал о том, что власти Беларуси хотят сконцентрироваться на прагматичных вопросах экономического сотрудничества двух стран, минимизируя политические контакты. По мнению политолога, Польша пока остается на периферии внешней политики Александра Лукашенко.





«Отношения между странами, которых объединяет общая история, интересы в регионе и огромные людские контакты, остаются неудовлетворительными, их потенциал нереализован. Основная причина заключается в природе политического режима в Беларуси. Минск продолжает осторожно относиться к Варшаве и подозревать Польшу в некой антибелорусской политике, хотя на самом деле это политика, направленная на поддержку гражданского общества Беларуси», – говорит Алесь Логвинец.





С другой стороны, признает эксперт, в последние годы все же наблюдается определенная нормализация двусторонних отношений. Позиция Варшавы соответствует политике Евросоюза на белорусском направлении: она направлена на постепенное увеличение двусторонних контактов.





Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров также обращает внимание на то, что «генеральная линия» европейских стран на более лояльное восприятие Беларуси продолжает реализовываться. Но сама идея визита Мясниковича очень характерна:





«Подобные форумы деловых кругов выступают одним из вариантов поддержания двусторонних контактов. Однако это скорее косвенные каналы. Они менее официальные и политические, чем, например, встреча на уровне глав парламентов».





Андрей Егоров считает, что после избрания президентом Польши Анджея Дуды Варшава очень оптимистично смотрела на перспективы развития отношений с официальным Минском. Однако «первый период романтического восприятия», символом которого стал визит министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в Беларусь в марте 2016 года, закончился. Чаяния Варшавы не оправдались.





«Были надежды на расширение польского телевизионного вещания в Беларуси, решение проблем с польским меньшинством в Беларуси, реализацию соглашения о новом пограничном движении и т.д. Но все эти надежды остались надеждами: отношения Минска и Варшавы зависли в периоде, когда есть надежды, но фактически ничего не решается. Сейчас ситуация в двусторонних отношениях скорее прохладная, но не враждебная», – констатирует политолог.









Лукашенко и Ващиковский, 2016 год. Фото — president.gov.by





Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский посетил Беларусь 22-23 марта 2016 года, встретился с Владимиром Макеем и Александром Лукашенко. Это был первый визит главы польского МИД с ноября 2010 года, когда Минск посетил Радослав Сикорский.





Визит Ващиковского был воспринят как свидетельство «потепления» в отношениях Минска и Варшавы. «Не знаю, официальный Минск сейчас имеет ли какое-то новое видение своей внешней политики, но в Польше изменения точно есть, так как новое правительство делает шаги навстречу Беларуси – мы считаем, что для этого были предпосылки – и мы пытаемся организовать новые каналы сотрудничества с Беларусью и максимально приблизить Беларусь к Европе», – заявил польский министр. В том же 2016-м Польшу посетил Владимир Макей, а Беларусь – польский вице-премьер Матеуш Моравецкий и маршал Сената Станислав Корчевский. Некоторые политологи высказывали мнение, что в ближайшее время в Беларусь может приехать и президент Польши Анджей Дуда.





Весной 2017 года официальная Варшава осудила репрессии против участников протестов нетунеядцев, запугивание СМИ и гражданского общества в Беларуси. Витольд Ващиковский пообещал пересмотреть политику в отношении Беларуси, если эскалация репрессий продолжится.

Польша – шестой внешнеэкономический партнер Беларуси по объему торговли. По итогам 2017 года белорусско-польский товарооборот составил 2 млрд. 400 млн. долларов США, что на 423 млн. больше, чем в 2016 году.



