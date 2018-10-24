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КХЛ. Минское "Динамо" потерпело десятое поражение подряд
24 октября команда Горди Дуайера проиграла омскому "Авангарду" в овертайме.
Десятое поражение подряд потерпело минское "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге.
24 октября в подмосковной Балашихе команда Горди Дуайера проиграла одному из лидеров Восточной конференции омскому "Авангарду" в овертайме — 3:4. По количеству поражений подряд белорусская команда побила свой антирекорд, установленный в первом сезоне КХЛ (2008/2009).
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24 октября команда Горди Дуайера проиграла омскому "Авангарду" в овертайме.
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