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В Польше 12 ноября объявили выходным днем из-за 100-летия независимости

25.10.2018 07:23 — Разное | Партизан  
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Это связано с празднованием 11 ноября 100-летия обретения Польшей независимости.

Сейм принял законопроект, cогласно которому 12 ноября 2018 года будет выходной. Это связано с празднованием 11 ноября 100-летия обретения Польшей независимости.

Однако, не все поляки смогут отдохнуть в этот день. Кроме людей, которые обычно работают в праздничные дни, в частности, полицейских, врачей, водителей городских автобусов или сотрудников аэропортов, работать также будут сотрудники магазинов.

«12 ноября 2018 года не будет действовать ограничение торговли, упомянутое в законе от 10 января 2018 года об ограничении торговли по воскресеньям, праздникам и некоторым другим дням», - сказано в законопроекте.
 
 
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Это связано с празднованием 11 ноября 100-летия обретения Польшей независимости.
 
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