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Учеба в безопасности: в школах и вузах Минска установили тревожные кнопки

25.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Безопасная учеба. Более 300 школ, колледжей и университетов Минска оборудованы тревожными кнопками. Да и попасть в здание посторонним невозможно: во многих образовательных учреждениях пропускной режим. Подробнее – в материале корреспондента «МИР 24» Дениса Кошелева.

Высокий забор, камеры видеонаблюдения, на входе – электронная система пропуска. У каждого ученика и преподавателя – карточка. Только так можно попасть в школу. Если карты нет, охрана потребует документы. 

«У нас работает восемь сторожей. Все они имеют лицензию на работу… У каждого охранника есть автономная электронная кнопка, которую можно нажать в любом месте школы и вызвать охрану», – рассказала директор средней школы №61 в Минске Ирина Цубикова.

Это скорее новинка. Не у каждого учебного заведения есть такие финансовые и технические возможности. А вот тревожную кнопку устанавливают бесплатно. Она обязательна во всех школах, колледжах и университетах. Одно нажатие, и адрес – на экране дежурного Департамента охраны МВД. Несколько секунд – и группа задержания выезжает на место происшествия. 

«Это наиболее подготовленные сотрудники. Бронежилет, оружие – все в обязательном порядке. И выбытие в учебные учреждения у нас в приоритете», – указал начальник департамента охраны Первомайского района Минска Юрий Мацкевич.

На дорогу не больше семи минут. Но справляются и быстрее. Для этого сотрудники департамента охраны постоянно тренируются. Впрочем, это не все меры, которые принимает МВД для обеспечения безопасности. 

«Это работа с персоналом охраны учебных учреждений. Это первое. А второе – более жесткий режим приобретения и использования оружия в стране в целом», – подчеркнул министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич.

Оборудовать все школы в стране видеонаблюдением и системами доступа, нанять охрану сложно. Поэтому многое еще зависит и от самих учащихся. На уроках безопасности сотрудники МВД объясняют, как вести себя в экстренных ситуациях.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси уделяют много внимания безопасности учебных заведений. Попасть в здание школ и вузов посторонним невозможно: во многих образовательных учреждениях...
 
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