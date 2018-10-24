Российский бомбардировщик Су-24 случайно выпустил учебную ракету Х-25

Фронтовой бомбардировщик Су-24 23 октября случайно выпустил учебную ракету в Челябинской области. О ЧП стало известно из региональной сводки № 296 Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).



X-25.Изображение носит иллюстративный характер. Фото: militaryreview.ru

Инцидент произошел неподалеку от поселка Копытово Еткульского района в 14.30 по местному времени. От местных жителей поступило сообщение о падении неустановленного предмета, в поле, недалеко от поселка. На месте образовалась воронка диаметром три метра и глубиной один метр. Останки ракеты были изъяты сотрудниками ФСБ для выяснения причины происшествия.

В ходе расследования выяснилось, что запуск ракеты произошел из-за нештатной работы бортового оборудования. В итоге X-25 пролетела через весь полигон и упала в поле. Выполнявший учебные полеты и стрельбы Су-24 принадлежал к в/ч 86 789 «Шагол».