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Никакого формализма в работе и компьютерный мониторинг для смотровых комиссий. В Щучине прошло совещание по обеспечению безопасного проживания граждан
25.10.2018 — Разное | Свислочская газета
На совещании по обеспечению безопасного проживания граждан шел острый конструктивный разговор о сложившейся обстановке, готовности к пожароопасному осенне-зимнему периоду, усилении работы по обеспечению безопасных условий проживания граждан.
Участие в нем приняли заместитель председателя
Как отметил, открывая совещание, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского
- Мы собрались, чтобы сделать акценты и вовремя повлиять на устранение причин, которые могут вызвать гибель людей, еще раз скоординировать действия всех субъектов профилактики, - подчеркнул Виктор Лискович. – Определить, что делается для стабилизации обстановки, насколько эффективны принимаемые меры, насколько слаженно работают все службы и подразделения, нет ли бреши в системе взаимодействия.
Заместитель председателя
Председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник поднял тему повышения производительности смотровых комиссий и рассказал о пилотном проекте, который начинает апробацию в Щучинском районе: автоматизированная система сбора, ввода и обработки информации по результатам проводимых обследований жилищного фонда граждан. Для этого разработано программное обеспечение и приобретены планшеты для смотровых комиссий. По мнению руководителя района и разработчиков программы, это увеличит эффективность работы комиссий за счет снижения бумагооборота, сократит трудозатраты, увеличит оперативность и точность, доступ к сведениям, устранит ошибки.
В свою очередь, Александр Малюгин – начальник Щучинского РОЧС - особо остановился на вопросах безопасности в ведомственном жилищном фонде. Поскольку одной из главных причин пожаров является пьянство и курение в нетрезвом виде, свои мысли о профилактике алкоголизма и мерах, принимаемых милицией и медиками, высказали начальник отдела охраны правопорядка Щучинского РОВД Сергей Осовик и врач-нарколог Щучинской райбольницы Людмила Чудовская.
Тему безопасности в обращении с электричеством поднял начальник Щучинской районной энергоинспекции филиала «Энергонадзор» Станислав Куровский, а главный инженер Щучинского района газоснабжения ПРУП «Гроднооблгаз» Геннадий Климович – с газовым оборудованием. Совещание в Щучине было максимально предметным и масштабным. Круг острых вопросов из собственной сферы обозначили в том числе и педагоги. Речь шла об обеспечении безопасности детей, проживающих в социально опасных семьях.
Безопасность самой уязвимой части населения – стариков, одиноких, одинокопроживающих стала темой выступления директора ТЦСОН Щучинского района Светланы Шанчук.
- Резервы есть, и мы будем использовать их в работе, - подытожил Виктор Лискович. – Именно система взаимодействия, плодотворное сотрудничество всех ведомств и субъектов профилактики гарантируют безопасность нашим людям.
Во второй части совещания его участники побывали в деревне Старые Василишки и агрогородке Василишки, где ознакомились с работой Василишковского сельисполкома и руководства местного хозяйства по обеспечению безопасного проживания граждан. Побывав у 89-летней Вероники Маркевич, повстречались с юными волонтерами Василишковской средней школы, посетили замечательный клуб-музей Чеслава Немена. А в Василишковском центре культуры своими глазами увидели, как увлеченно занимаются творчеством представители старшего поколения и как передают опыт юным землякам.
На заседании смотровой комиссии Василишковского сельисполкома говорили о том, как всем миром создать безопасные условия для жизни на селе, об идеологической работе по профилактике пьянства. Здесь же подвели итоги работы совещания. Сошлись во мнении, что только неравнодушие каждого и теснейшее взаимодействие всех структур и подразделений поможет повлиять на качество профилактической работы.
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Никакого формализма в работе и компьютерный мониторинг для смотровых комиссий. В Щучине прошло совещание по обеспечению безопасного проживания граждан
На совещании по обеспечению безопасного проживания граждан шел острый конструктивный разговор о сложившейся обстановке, готовности к пожароопасному...
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