Никакого формализма в работе и компьютерный мониторинг для смотровых комиссий. В Щучине прошло совещание по обеспечению безопасного проживания граждан

- Мы собрались, чтобы сделать акценты и вовремя повлиять на устранение причин, которые могут вызвать гибель людей, еще раз скоординировать действия всех субъектов профилактики, - подчеркнул Виктор Лискович. – Определить, что делается для стабилизации обстановки, насколько эффективны принимаемые меры, насколько слаженно работают все службы и подразделения, нет ли бреши в системе взаимодействия.

облисполкома подчеркнул, что в этой работе «липа» и формализм недопустимы. С наступлением отопительного сезона пристальное внимание стоит уделить обследованию состояния газовых котлов и печного отопления в частных домах, ведь неисправные печи и непрочищеные дымоходы могут стать причиной возгорания. К трагедии приводит и злоупотребление алкоголем. Поэтому лица, ведущие асоциальный образ жизни, должны быть взяты на особый контроль. Важно не оставить без внимания одиноких пожилых людей, которым сейчас очень нужны помощь и поддержка. Заместитель председателяподчеркнул, что в этой работе «липа» и формализм недопустимы. С наступлением отопительного сезона пристальное внимание стоит уделить обследованию состояния газовых котлов и печного отопления в частных домах, ведь неисправные печи и непрочищеные дымоходы могут стать причиной возгорания. К трагедии приводит и злоупотребление алкоголем. Поэтому лица, ведущие асоциальный образ жизни, должны быть взяты на особый контроль. Важно не оставить без внимания одиноких пожилых людей, которым сейчас очень нужны помощь и поддержка.

Председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник поднял тему повышения производительности смотровых комиссий и рассказал о пилотном проекте, который начинает апробацию в Щучинском районе: автоматизированная система сбора, ввода и обработки информации по результатам проводимых обследований жилищного фонда граждан. Для этого разработано программное обеспечение и приобретены планшеты для смотровых комиссий. По мнению руководителя района и разработчиков программы, это увеличит эффективность работы комиссий за счет снижения бумагооборота, сократит трудозатраты, увеличит оперативность и точность, доступ к сведениям, устранит ошибки.