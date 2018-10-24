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Билеты на II Европейские игры поступят в продажу с 1 декабря

25.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Билеты на II Европейские игры поступят в продажу с 1 декабря

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №751 от 20 октября 2018 года утверждены дата старта и правила продажи билетов на II Европейские игры 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совмина РБ. Продажа билетов начнется 1 декабря нынешнего года и продлится по 30 июня следующего года.

Реализацией билетов будет заниматься билетный оператор и туристические организации, предоставляющие туруслуги с одновременной продажей билетов. На бланке должны быть указаны все обязательные реквизиты, в частности, название мероприятия, цена и номер билета.

В постановлении также прописано, что иностранные граждане либо лица без гражданства могут въехать в Беларусь по одному билету (либо копии электронного билета) однократно.

Возврат билетов предусмотрен в следующих случаях: отмена соревнований, отказ во въезде в РБ по основаниям, предусмотренным белорусским законодательством. За возврат билета владелец получает сумму, равную первоначальной его стоимости.

 

Белновости.

 
 
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №751 от 20 октября 2018 года утверждены дата старта и правила продажи билетов на II Европейские игры 2019 года.
 
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