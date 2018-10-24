Концерт белорусской рок-группы «Ляпис 98» пройдет в брестском Дворце культуры профсоюзов 5 декабря, пишет «Брестская газета».





Сергей Михалок исполнит в Бресте лучшие хиты «ляписов» за последние 25 лет. Стоимость билетов — 30−40 рублей.

Сергей Михалок и группа «Ляпис 98» уже зажигал летом в столице на фестивале «Рок за Бобров» . Тогда «ляписы» спели «Воины света», «Манифест» и «Когда яблони расцветут».