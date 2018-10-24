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Сергей Михалок с "Ляписом 98" приедут с концертом в Брест
Концерт белорусской рок-группы «Ляпис 98» пройдет в брестском Дворце культуры профсоюзов 5 декабря,
Сергей Михалок исполнит в Бресте лучшие хиты «ляписов» за последние 25 лет. Стоимость билетов — 30−40 рублей.
Сергей Михалок и группа «Ляпис 98» уже зажигал летом в столице на фестивале
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Артисты выступят зимой в брестском ДК профсоюзов.
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