﻿ Сергей Михалок с "Ляписом 98" приедут с концертом в Брест. 21.by
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Сергей Михалок с "Ляписом 98" приедут с концертом в Брест

25.10.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Концерт белорусской рок-группы «Ляпис 98» пройдет в брестском Дворце культуры профсоюзов 5 декабря, пишет «Брестская газета».


Сергей Михалок исполнит в Бресте лучшие хиты «ляписов» за последние 25 лет. Стоимость билетов — 30−40 рублей.

Сергей Михалок и группа «Ляпис 98» уже зажигал летом в столице на фестивале «Рок за Бобров». Тогда «ляписы» спели «Воины света», «Манифест» и «Когда яблони расцветут».

 
Теги: Брест
 
 
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Артисты выступят зимой в брестском ДК профсоюзов.
 
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