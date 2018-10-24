Путевка в Трансильванию, черное мороженое и лазертаг: как будут отмечать Хеллоуин в Минск-Арене

В этом году 31 октября в Минск-Арене пройдет масштабное празднование Хеллоуина для взрослых и детей. Организаторы мероприятия приоткрыли завесу тайны и поделились с AFISHA.TUT.BY о том, что именно гости увидят на Хеллоуине городского масштаба.

Активности



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Действие начнется в 18.00 в холлах арены. Из самого интересного — каждый участник в костюме получит порцию черного мороженого, а в конкурсе на лучший образ победитель выиграет путевку в Трансильванию.

Все гости праздника смогут поучаствовать в квестах: собрать черный ящик, попробовать свои силы в виртуальной реальности, сразиться с игромастером, проверить себя на меткость в лазертаге и выиграть ценные призы. Здесь же пройдет мастер-класс по вырезанию из тыквы, где желающие научатся правильно работать с главным символом Хеллоуина. Также будет работать комната восковых фигур ручной работы, а особо любопытных приглашают в локации «Найди свой резус-фактор».

Тем, кто не успел найти свой образ к празднику, помогут мастера аквагрима, после чего гость сможет увидеть свое отражение в магическом шкафу. Со страхом темноты поможет справиться «логово Воо!», а заполнять память нестандартными картинами будет команда экспериментального театра T(e):Art.

Ледовое шоу

В 19.30 начнется эксклюзивный показ одного из самых готических спектаклей на льду «Дракула. История вечной любви» , в котором участвуют мировые и российские фигуристы. В подготовке спектакля приняли участие известные артисты — Иван Охлобыстин, Александр Красовицкий, Хелависа и другие.

Вечеринка бессмертных



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Финальной точкой праздника станет вечеринка, которая начнется в 22.00 на пятом этаже. На двух сценах Андрей Бонд и Артем Рыбакин будут настраивать гостей на танцевальную волну, пока команда профессионалов из T (e):Art продолжит удивлять постановками экспериментального театра. Кстати, для того чтобы попасть на вечеринку, необходимо получить бесплатный браслет в зонах выдачи.

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20 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Егора Крида , который состоится во Дворце спорта 3 ноября. Счастливчику билеты достанутся бесплатно. Победитель будет объявлен 26 октября.