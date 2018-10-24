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"Челси" не проигрывает в АПЛ и в Лиге Европы и сегодня сыграет дома с БАТЭ. Чего ждать?
25 октября чемпион Беларуси по футболу борисовский БАТЭ в третий раз в истории проведет матч на туманном Альбионе. На этот раз соперником «желто-синих» будет лондонский «Челси», а матч пройдет в рамках 3-го круга группового этапа Лиги Европы и начнется в 22.00. SPORT.TUT.BY рассказывает о последних результатах «Челси», сравнивает команды на основе данных о трансферной стоимости игроков и вспоминает, чем закончились для БАТЭ предыдущие поездки в Англию.
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SPORT.TUT.BY рассказывает о последних результатах "Челси" и вспоминает, чем закончились для БАТЭ предыдущие поездки в Англию.
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