В последнее время было представлено множество новых смартфонов. В некоторых из них производители пошли на эксперимент и оснастили их, на первый взгляд, достаточно спорными «фишками» и инновациями. Мы собрали такие решения в один материал и рассказываем, чем они могут быть полезны обычным пользователям.

Снова телефоны-слайдеры?

В июне китайская компания Oppo представила флагман Find X, в котором основная и фронтальная камера разместились в выезжающей части в верхней части корпуса.



Oppo Find X. Источник: Mashable

25 октября похожее устройство представит и компания Xiaomi — им станет топовый смартфон Mi Mix 3. 31 октября к ним присоединится бренд Honor с новым Magic 2. Чтобы высвободить фронтальные камеры, в них дисплеи предложат сдвигать пальцем вниз, наподобие старых мобильных телефонов-слайдеров.

К примеру, так будет выглядеть Honor Magic 2:

На подобные ухищрения производители, скорее всего, идут для еще большего увеличения полезной площади экранов. Ведь если разместить селфи-камеры и другие датчики за пределами фронтальных панелей, не придется делать вырезы в верхних частях дисплеев, или искусственно оснащать их широкими рамками снизу и сверху.

Карты памяти нового формата

На прошлой неделе Huawei анонсировала новые топовые смартфоны серии Mate 20. В компании решили оснастить их слотами для карт памяти нового формата — Nano Memory Card. По словам производителя, они примерно на 45% меньше обычных microSD, и при этом не уступают им по скорости и объему.





До анонса Nano Memory Card на пресс-конференции Huawei о таких картах памяти ничего известно не было. Чем руководствовалась компания при внедрении абсолютного нового формата карт, чем их не устроили обычные microSD, за сколько будут продаваться новые Nano Memory Card, появятся ли они в смартфонах других производителей или останутся прерогативой определенных аппаратов Huawei, пока не сообщается.

На наш взгляд, компании лучше было остановиться на гибридном слоте для обычной карты памяти microSD и nanoSIM-карты.

Зачем нужны четыре камеры?

В марте компания Huawei представила трехкамерный флагман P20 Pro, а недавно Samsung анонсировала смартфон под названием Galaxy A9 (наш первый взгляд ), который получил четыре основных фотомодуля.



На фото Samsung Galaxy A9

Первый фотодатчик в Galaxy A9 — широкоформатный, удобен при съемке крупных объектов с небольшого расстояния. Второй — телефото, и нужен для двукратного оптического увеличения. Третий — основной, для обычных снимков. Четвертый — датчик глубины, использующийся при создании портретных снимков с размытием фона.

Таким образом, каждый фотомодуль играет роль определенного объектива, как у «взрослых» фотоаппаратов. Правда некоторые функции (тот же эффект боке) можно получить и программным способом.

Например, во всех смартфонах линейки Google Pixel установлена одинарная основная камера, а с размытием фона они справляются не хуже конкурентов с несколькими фотодатчиками.

Сканеры отпечатков в дисплее

Несколько лет назад сканеры отпечатков пальцев во многих смартфонах размещали на передней стороне корпуса, под экраном. Потом дисплеи стали более вытянутыми, «безрамочными», и дактилоскопические сенсоры для удобства стали переносить на заднюю сторону гаджетов.



На фото Vivo V11

В этом году образовался новый тренд — сканеры отпечатков пальцев, встроенные прямо в экран. Такой особенностью, например, оснащаются некоторые топовые смартфоны Xiaomi, Vivo и Huawei. Скорее всего, в следующем году к ним присоединятся флагманские аппараты Samsung.

Нам уже удалось протестировать несколько смартфонов с этой технологией, и в целом идея размещения сканера на передней стороне гаджетов выглядит удачной. Когда телефон лежит на столе, его не придется брать в руки для разблокировки.

Но сама реализация экранных сканеров отпечатков пока оставляет желать лучшего. Как правило, они занимают небольшую область в нижней части дисплеев, срабатывают медленнее в сравнении с «классическими» датчиками и не всегда распознают владельца.

Динамик в порте USB-C и беспроводная зарядка других гаджетов от смартфона

В недавнем Huawei Mate 20 Pro (наш полный обзор ) кроме карт памяти Nano Memory Card производитель ввел еще одну спорную инновацию — мультимедийный динамик, спрятанный в порте для зарядки и синхронизации USB Type-C.



На фото Huawei Mate 20 Pro

Динамику подыгрывает разговорный спикер, и вместе они звучат достаточно громко и объемно. Но стоит подключить смартфон к электросети через кабель, и громкость заметно снижается — пропустить входящий звонок в таком случае становится значительно проще.

Среди более полезных функций, появившихся в Mate 20 Pro, выделим возможность подзарядки других гаджетов от самого смартфона. Например, если приложить Samsung Galaxy S9+ к задней стороне Huawei Mate 20 Pro, первый начнет подзаряжаться. Это касается и других устройств, поддерживающих технологию беспроводной зарядки.