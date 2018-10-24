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Ящики с деньгами из-за границы: новая форма «развода» в сети Интернет. Его жертвой стала жительница Лиды

25.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Теперь уже каждая история о мошенничестве, совершенном посредством Интернета, развивается по схожему сценарию. Одинокая женщина с помощью социальных сетей знакомится с импозантным мужчиной-иностранцем, который пишет трогательные письма, желает доброго утра, интересуется жизнью заочной знакомой, не скупится на комплименты. А потом… 



В данном случае наш герой попал в зону боевых действий, предположительно, в Сирии. В ходе военной операции были обнаружены ящики просто с неимоверным количеством денег. Пару ящиков «перепало» и виртуальному знакомому нашей землячки. В подтверждение он прислал ей видеозапись, на которой запечатлены те самые ящики, напичканные долларами. Бравый морской пехотинец пообещал женщине переслать их как стартовый капитал для будущей совместной жизни. Женщина поверила... 



Через некоторое время с ней связались неизвестные люди, которые представились сотрудниками таможни и объяснили, что на ее имя получена посылка, но она застряла на границе. Чтобы дать ей ход, необходимо заплатить  более 3 тысяч долларов. 


Что делать? Лидчанка заплатила. Только заветные ящички не прибыли по месту ее проживания. А на связь вновь вышли «таможенники»: на этот раз за оформление нужных документов они попросили уже значительно большую сумму денег. В общем, аппетит приходит во время еды. А тут и морской пехотинец вышел на связь с просьбой помочь деньгами его больному ребенку. Впервые женщина подумала, что ее «разводят», и, решив проверить свою догадку, посмотрела в Интернете похожие случаи получения посылок с деньгами. А их там полно! Тогда лидчанка обратилась с заявлением в милицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 


К слову, в последнее время подобные случаи в сети Интернет участились. Сотрудники милиции предостерегают граждан от передачи в социальных сетях номеров банковских карточек даже друзьям, знакомым, поскольку личные страницы взламываются и просьбы о помощи пишут злоумышленники, а никак не друзья. В общем, бдительность и осторожность лишними не бывают. 

 
 
 
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Теперь уже каждая история о мошенничестве, совершенном посредством Интернета, развивается по схожему сценарию. Одинокая женщина с помощью социальных сетей...
 
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