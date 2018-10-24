Не частым гостем бывает генерал-майор железнодорожных войск, почётный железнодорожник Украины Леонид Локун в своих родных Ганьковичах



Встречи бывают разные. Но когда встречаешься с живой легендой, то описать состояние от этой встречи очень трудно, а если еще учесть то обстоятельство, что это будет встреча с человеком с очень знакомой мне профессией железнодорожника, то это состояние вдвойне приятно, хотя и неожиданно.

В свое время моя жена также начинала свой трудовой путь на железной дороге, как и ее отец. Недавно, буквально за день до Дня железнодорожника, мне пришлось побывать по делам в деревне Ганьковичи. Небольшая деревня лежит не очень далеко от города Пинска и трассы Брест – Гомель. В деревне есть и довольно ухоженные дома, и старые постройки. К населенному пункту ведет асфальтированная дорога.

Жаркий летний день. Возле домов стоят легковые автомобили, людей во дворах и возле автомашин не видно. В поисках нужного дома медленно продвигаюсь по улице, чтобы спросить нужный адрес. Возле одного дома, на скамейке, вижу троих человек. Одна женщина и двое мужчин. Решил уточнить у сидевших в тени деревьев нужный адрес. Пригласили присесть. Женщина, сославшись на дела, ушла во двор.

Мужчины всегда найдут тему для разговора. После моих расспросов они уточнили, кто я, зачем посетил их деревушку. После ответа на их вопрос я, в свою очередь, спросил, кто они. По номерам одного стоявшего автомобиля было ясно, что он из Украины, у второго автомобиля были номера Республики Беларусь. Всегда вызывает интерес к живущим за границей, и на этот раз я не удержался, решил поговорить, обменяться мнением по разным жизненным ситуациям. На какое-то время житель Украины отошел попить воды, а второй мужчина сообщил мне, что это его брат, уроженец деревни Ганьковичи, генерал железнодорожных войск.

Я очень удивился. Вот так удача! Встретить генерала железнодорожных войск, да в обычной крестьянской избе, запросто беседовать, без всякого с его стороны превосходства над собеседником, как это иногда бывает с дослужившимися до таких чинов! По его приходу я, представившись, повел разговор как член историко-патриотического клуба «Поиск». Он, несколько смутившись от поспешности, с которой брат рассказал о его звании, немного поведал о себе.

Действительно, это был генерал-майор железнодорожных войск, почетный железнодорожник Украины Локун Леонид Адамович, уроженец деревни Ганьковичи, в которой он родился 17 марта 1958 года. Среднее образование получил в школе деревни Кошевичи. Каждое утро его мама вставала рано, готовила завтрак и провожала за ворота своего сына, а потом и других детей. Пару километров пешком по дороге – вот их ежедневный маршрут в школу и из школы. Зимой было ближе. Протоптали дорожку через небольшой луг, разделяющий деревни, и переходили через канаву.

В этой семье в школе учились еще двое детей – сестра Валя и брат Витя. Старшим учеником в семье был Леня. Приходилось опекать свою малышню. Где и сумку с книгами поднесет, где из сугроба вытащит, а где и по-братски пожурит младших. Всем было весело в их доме и всем хватало места за столом, когда нужно было делать уроки. Не нанимали тогда репетиторов, не могли помочь в учебе отец Адам и мама Ольга. Детям самим нужно было усваивать школьную науку. Не были дети и в стороне от всех домашних дел по хозяйству. Грибы, ягоды, помощь в уборке сена, картошки – этим были заполнены дни, когда дети не были в школе.





Кем быть, куда пойти учиться? Всегда стоит перед выпускниками вопрос задолго до и после выпускного. Для Лени этот вопрос был решен давно, еще с малых лет. Побывали они как-то с отцом по делам в Пинске на железнодорожном вокзале. Как завороженный, стоял мальчик у могучего паровоза с красными колесами, с клубами дыма и пара при гудке. С руки на асфальт капало растаявшее мороженое, а мальчик не отводил глаз от этой железной махины на рельсах. Черный, железный монстр с большим глазом поразил детское воображение сельского мальчишки и, как говорят, запал в душу. Буду железнодорожником, так парень сказал однажды своим родителям. Отговаривали его папа и мама от такого неизвестного шага. Но его уверенность в выбранном пути поддержал родной дядя Николай, потомственный железнодорожник.

Итак, получен аттестат, поданы документы сначала в Киевский механико-металлургический техникум, который окончен с «красным» дипломом. Служил и в Советской Армии, в Москве, в Кремлевском полку. Но стук колес на железной дороге звал молодого парня. С 1980 года он уже студент Харьковского железнодорожного института. Организатор поездки группы студентов для работ на БАМ, командир отряда.

Стены своей альма-матер покинул в 1985 году. Перед молодым специалистом открылись дороги большой страны, которой через несколько лет не стало. Не всегда студенты сами выбирают свое место работы, они работают там, куда получили распределение. Его знания нужны были железной дороге в городе Коростень Юго-Западной железной дороги. Перед назначением в 1986 году на должность главного инженера, затем начальника вагонного депо города Коростень Юго-Западной железной дороги прошел все ступени в вагонном депо, был бригадиром, мастером вагонного депо.

Симпатичный полесский парень, скромный, некурящий, вскоре обзавелся семьей. Семья – жена Светлана, симпатичная веселушка-хохлушка, как иногда ласково называл супругу, двое детей, сын и дочь – все то, что есть основа жизни. Огорчали разве частые командировки, которые приходились на его молодые плечи. Сколько усилий стоило одно участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, когда на стальные рельсы легло тяжелое бремя по перевозке грузов, оборудования, тысяч людей.

Исколесил все железные дороги Юго-Запада – шел перевод железных дорог на новые технологии. И всюду он, Леонид Адамович, со своим советом, решением. Мало времени уделяется семье. Но тем приятнее и радостнее встречи с родными. Новому государству – Украине – нужны специалисты такого класса. В 2000 году он переводится начальником грузовой службы вагонного хозяйства Украины. И переезд в Киев, где ждут новые проблемы и успехи в работе. На плечи ложится не только груз сложной работы, но и звезда генерал-майора железнодорожных войск, а на грудь – знак почетного железнодорожника, полученный в сорок лет, и квалификация магистра по своей специальности.

А родная Беларусь, малая родина, как магнит, тянет своего сына. Не частым гостем бывает в своих родных Ганьковичах. Но тем более приятны встречи с родными, с милыми местами, домом, где прошли детство, юность и становление, и которые помогли этому скромному сельскому парню достичь таких вершин в жизни.

Попрощавшись, я поздравил нашего полешука, генерала, с наступающим праздником – Днем железнодорожника. Удачи тебе в жизни и твоих делах, осуществивший свою детскую мечту, Генерал с Полесья!

Александр Шиманский.